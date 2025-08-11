Wie am Frei­tag, 8. August 2025, von der Stadt­ge­mein­de Gmun­den mit­ge­teilt, wur­de bei einer – wie vom Land OÖ vor­ge­ge­ben vier­tel­jähr­lich durch­zu­füh­ren­den – Pro­ben­ent­nah­me von Trink­was­ser in Tei­len des Gmund­ner Stadt­ge­bie­tes eine Ver­un­rei­ni­gung mit Bak­te­ri­en des Stamms E. coli fest­ge­stellt. Die­se Bak­te­ri­en kön­nen poten­zi­ell gesund­heits­schäd­lich sein und Übel­keit und Durch­fall verursachen.

Die besag­te Pro­be war am Diens­tag, 5. August, im Hoch­be­häl­ter des Orts­teils „Franzl im Holz“ ent­nom­men wor­den, der das Was­ser aus dem Ver­sor­gungs­ge­biet Tas­tel­berg bezieht. Anschlie­ßend wur­de sie ins Labor zur „Anset­zung“ und „Rei­fung“ gebracht, was 72 Stun­den dau­ert, wobei E. coli-Bak­te­ri­en rascher fest­stell­bar sind. Die Stadt­ge­mein­de wur­de daher vom unter­su­chen­den Labor am spä­ten Nach­mit­tag des Don­ners­tag, 7. August, mit einem E‑Mail über die E. coli-Ver­un­rei­ni­gung infor­miert und hat am Frei­tag, 8. August, früh­mor­gens die ers­ten Maß­nah­men ergrif­fen. Wei­ters wur­de umge­hend die Bevöl­ke­rung über die stadt­ei­ge­nen Medi­en (Home­page www.gmunden.at, Face­book, Insta­gram) sowie über ORF-Radio OÖ und die Web­sites der loka­len Print­me­di­en informiert.

Welche Maßnahmen wurden bisher ergriffen?

Bereits Frei­tag­früh wur­de in Abspra­che mit der Trink­was­ser­auf­sicht des Lan­des OÖ damit begon­nen, das gesam­te Rohr­lei­tungs­netz im betrof­fe­nen Gebiet zu spü­len. Dabei wur­den kei­ner­lei Che­mi­ka­li­en ein­ge­setzt. Das gesam­te Was­ser­netz des betrof­fe­nen Gebiets wur­de Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag (8., 9. und 10. August) mit Frisch­was­ser durch­ge­spült. Die­se Maß­nah­men wer­den heu­te sowie in den kom­men­den Tagen fort­ge­setzt. Erst wenn eine genaue Netz­ana­ly­se der ver­schie­de­nen Punk­te vor­liegt, kann eine geziel­te Suche begon­nen wer­den. Dabei soll fest­ge­stellt wer­den, wo sich der Aus­gangs­punkt der Ver­un­rei­ni­gung befin­det. Gleich­zei­tig kann eine Aus­gren­zung vor­ge­nom­men wer­den, wel­che Netz­be­rei­che nicht betrof­fen sind. Sobald ein posi­ti­ves Gut­ach­ten vor­liegt, kann jener Teil des Was­ser­net­zes sofort wie­der frei­ge­ge­ben wer­den, der nach­weis­lich kei­ne Ver­un­rei­ni­gung aufweist.

Was passiert aktuell?

Zusätz­lich zur Über­prü­fung des Ver­sor­gungs­ge­bie­tes Tas­tel­berg wur­de und wird die Was­ser­qua­li­tät von Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den, See­schloss Ort, Traun­stein­stra­ße und Raiff­ei­sen Sport­park (Bezirks­sport­hal­le) ver­stärkt kon­trol­liert. Hier lie­gen bereits Ana­ly­se-Ergeb­nis­se aus dem Labor vor. Dem­nach ist das Trink­was­ser beim See­schloss, in der Traun­stein­stra­ße, beim Brun­nen Traun­stein West, beim Brun­nen Auwald, im Raiff­ei­sen Sport­park, im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum und beim Hoch­zo­nen­pump­werk ein­wand­frei und völ­lig in Ordnung.

Wie ist die gegenwärtige Lage?

Fest­ge­hal­ten wer­den kann, dass mit Aus­nah­me des Ver­sor­gungs­ge­bie­tes Tas­tel­berg alle Was­ser­ver­sor­gungs­be­rei­che ein­wand­frei sind. Die ent­spre­chen­den Vor­prüf­be­rich­te lie­gen in schrift­li­cher Form vor. Um das Pro­blem ein­zu­gren­zen und in letz­ter Kon­se­quenz zu lösen, wird wei­ter­hin das Lei­tungs­sys­tem im betrof­fe­nen Bereich mit Frisch­was­ser durch­ge­spült und die Kei­me und Bak­te­ri­en aus dem Netz eliminiert.

WICH­TIG: Die Bevöl­ke­rung wird in den betrof­fe­nen und auf www.gmunden.at abruf­ba­ren Stra­ßen­zü­gen wei­ter­hin auf­ge­ru­fen, das Lei­tungs­was­ser min­des­tens drei Minu­ten lang abzukochen.

Telefonische Hotline

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den hat eine Hot­line unter der Num­mer 07612 / 794–315 eingerichtet:

Mon­tag bis Don­ners­tag von 7 bis 16 Uhr, Frei­tag von 7 bis 12 Uhr (aus­ge­nom­men Feiertag).

Lau­fen­de Infor­ma­tio­nen und Updates wer­den zudem über die Online-Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ka­nä­le der Stadt publiziert.