In der Nacht auf Sams­tag führ­ten Poli­zei und Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den Schwer­punkt­kon­trol­len gegen ille­ga­les Fahr­zeug­tu­ning, Lärm und über­höh­te Geschwin­dig­keit durch. Meh­re­re Fahr­zeu­ge muss­ten sofort aus dem Ver­kehr gezo­gen werden.

Gemeinsame Schwerpunktkontrolle

In der Nacht zum 30. August 2025 kon­trol­lier­ten Poli­zei und Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den Fahr­zeu­ge mit Schwer­punkt auf ille­ga­les Tuning, Lärm und Geschwin­dig­keit. Unter­stützt wur­den die Beam­ten dabei von Amts­sach­ver­stän­di­gen des Lan­des Ober­ös­ter­reich, die bei der Stra­ßen­meis­te­rei Gmun­den tech­ni­sche Über­prü­fun­gen durchführten.

Fahrzeuge sofort stillgelegt

23 Fahr­zeu­ge wur­den einer sofor­ti­gen tech­ni­schen Über­prü­fung unter­zo­gen. An fünf Fahr­zeu­gen stell­ten die Exper­ten schwe­re Män­gel mit Gefahr in Ver­zug fest. In die­sen Fäl­len muss­ten die Kenn­zei­chen an Ort und Stel­le abge­nom­men wer­den. Ins­ge­samt wur­den 73 Anzei­gen wegen tech­ni­scher Män­gel erstattet.

Alkohol- und Geschwindigkeitsdelikte

Ein Fahr­zeug­len­ker wur­de ange­zeigt, weil er in alko­ho­li­sier­tem Zustand ein Auto gelenkt hat­te. Zudem führ­ten die Beam­ten Laser­mes­sun­gen durch. Von über 3.000 gemes­se­nen Fahr­zeu­gen wur­den 323 wegen Über­schrei­tung der zuläs­si­gen Höchst­ge­schwin­dig­keit angezeigt.

Höchste Strafe für Tempo 132

Der Spit­zen­wert lag bei 132 km/h bei erlaub­ten 80 km/h. Die Straf­re­fe­ren­ten der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den stell­ten Stra­fen in Höhe von ins­ge­samt 9.140 Euro aus.

Quel­le: Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung