Eine der tra­di­tio­nells­ten Ver­an­stal­tun­gen des inne­ren Salz­kam­mer­gu­tes fin­det heu­er vom 27. bis 29. Sep­tem­ber statt.

Die Holz­kon­struk­ti­on des Bier­zelts, das Musik­pro­gramm bei ange­neh­mer Laut­stär­ke, der freie Ein­tritt an allen Tagen sowie ein umfang­rei­cher Ver­gnü­gungs­park locken Besu­cher aus nah und fern an. Das beson­de­re Flair der Ver­an­stal­tung bil­det die Basis für bes­te Unter­hal­tung von Jung und Alt.

An allen drei Tagen gibt es heu­er wie­der die Alm Bar im Außen­be­reich. Wäh­rend des Tages gibt es dort tra­di­tio­nel­le Holz­kneckt­no­cka und am Abend Bar­be­trieb mit Volks­mu­sik. Am Sams­tag wird das neue Klein­rüst­fahr­zeug- Logis­tik bei einem Fest­akt offi­zi­ell in Dienst gestellt wer­den. Danach fin­det der 52. Pen­sio­nis­ten-Nach­mit­tag der Markt­ge­mein­de Bad Goi­sern statt. Die Musik­ka­pel­le Unter­see sorgt dabei für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung. Spä­ter sor­gen „Die Kai­ser­wäl­der“ aus der Stei­er­mark für das Abend­pro­gramm. Der Früh­schop­pen am Sonn­tag beginnt mit der Feu­er­wehr­mu­sik Eis­bach Rein gefolgt von der Feu­er­wehr­mu­sik St. Aga­tha. Für die gute Stim­mung zum Kir­tags­rum­mel am Nach­mit­tag sorgt die Musik­ka­pel­le Mit­ter­wei­ßen­bach. Die „Edel­weiß 3“ brin­gen am Abend dann den nöti­gen Schwung ins Bier­zelt. Das „Bla­bler- und Haus­frau­en­tref­fen“ am Bier­zelt­mon­tag ab Mit­tag bil­det den Abschluss des Bier­zelt­wo­chen­en­des. Dazu sor­gen die „M&M’s“ für gute Stim­mung im Zelt und am Abend ist der „Salz­kam­mer­gut Express“ für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung zuständig.

Für einen siche­ren Nach­hau­se­weg nach „Jubel, Tru­bel, Hei­ter­keit“ – beim Kir­tag und im Bier­zelt – sor­gen wie immer die ein­hei­mi­schen Taxiunternehmen.

Der Rein­erlös der Ver­an­stal­tung hilft der FF St. Aga­tha, not­wen­di­ge Ret­tungs­ge­rä­te und Aus­rüs­tungs­ge­gen­stän­de zu finanzieren.