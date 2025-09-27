Eine der traditionellsten Veranstaltungen des inneren Salzkammergutes findet heuer vom 27. bis 29. September statt.
Die Holzkonstruktion des Bierzelts, das Musikprogramm bei angenehmer Lautstärke, der freie Eintritt an allen Tagen sowie ein umfangreicher Vergnügungspark locken Besucher aus nah und fern an. Das besondere Flair der Veranstaltung bildet die Basis für beste Unterhaltung von Jung und Alt.
An allen drei Tagen gibt es heuer wieder die Alm Bar im Außenbereich. Während des Tages gibt es dort traditionelle Holzknecktnocka und am Abend Barbetrieb mit Volksmusik. Am Samstag wird das neue Kleinrüstfahrzeug- Logistik bei einem Festakt offiziell in Dienst gestellt werden. Danach findet der 52. Pensionisten-Nachmittag der Marktgemeinde Bad Goisern statt. Die Musikkapelle Untersee sorgt dabei für die musikalische Unterhaltung. Später sorgen „Die Kaiserwälder“ aus der Steiermark für das Abendprogramm. Der Frühschoppen am Sonntag beginnt mit der Feuerwehrmusik Eisbach Rein gefolgt von der Feuerwehrmusik St. Agatha. Für die gute Stimmung zum Kirtagsrummel am Nachmittag sorgt die Musikkapelle Mitterweißenbach. Die „Edelweiß 3“ bringen am Abend dann den nötigen Schwung ins Bierzelt. Das „Blabler- und Hausfrauentreffen“ am Bierzeltmontag ab Mittag bildet den Abschluss des Bierzeltwochenendes. Dazu sorgen die „M&M’s“ für gute Stimmung im Zelt und am Abend ist der „Salzkammergut Express“ für die musikalische Unterhaltung zuständig.
Für einen sicheren Nachhauseweg nach „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ – beim Kirtag und im Bierzelt – sorgen wie immer die einheimischen Taxiunternehmen.
Der Reinerlös der Veranstaltung hilft der FF St. Agatha, notwendige Rettungsgeräte und Ausrüstungsgegenstände zu finanzieren.
Schreibe einen Kommentar