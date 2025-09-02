In Laa­kir­chen hat ein Alko­len­ker mit 2,96 Pro­mil­le ver­sucht, sei­nen PKW in eine Tief­ga­ra­gen­ein­fahrt zu len­ken. Das Manö­ver ende­te am Garagentor.

Der 47-jäh­ri­ge Auto­fah­rer aus dem Bezirk Gmun­den lenk­te sei­nen PKW in eine Tief­ga­ra­ge eines Mehr­par­tei­en­hau­ses im Gemein­de­ge­biet von Laakirchen.

Laut Poli­zei dürf­te der Len­ker auf­grund sei­ner star­ken Alko­ho­li­sie­rung die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren haben und prall­te gegen einen Rand­stein. Wei­ters prall­te der 47-Jäh­ri­ge mit der vor­de­ren Stoß­stan­ge gegen die Wand­ver­tä­fe­lung der Tief­ga­ra­gen­zu­fahrt und tou­chier­te anschlie­ßend mit der Fah­rer­sei­te die seit­li­che Füh­rungs­schie­ne des Garagentors.

Der durch­ge­führ­te Alko­test ergab einen rele­van­ten Wert von 2,96 Pro­mil­le. Der Unfall­len­ker blieb unver­letzt. Der Füh­rer­schein wur­de dem Len­ker vor­läu­fig abge­nom­men. Anzei­ge folgt.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung