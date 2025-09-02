In Laakirchen hat ein Alkolenker mit 2,96 Promille versucht, seinen PKW in eine Tiefgarageneinfahrt zu lenken. Das Manöver endete am Garagentor.
Der 47-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden lenkte seinen PKW in eine Tiefgarage eines Mehrparteienhauses im Gemeindegebiet von Laakirchen.
Laut Polizei dürfte der Lenker aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und prallte gegen einen Randstein. Weiters prallte der 47-Jährige mit der vorderen Stoßstange gegen die Wandvertäfelung der Tiefgaragenzufahrt und touchierte anschließend mit der Fahrerseite die seitliche Führungsschiene des Garagentors.
Der durchgeführte Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,96 Promille. Der Unfalllenker blieb unverletzt. Der Führerschein wurde dem Lenker vorläufig abgenommen. Anzeige folgt.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
