Vergangenes Wochenende durften die Sportunion Ohlsdorf als Veranstalter das 3.Elite-Turnier austragen. Sehr viele SpielerInnen aus ganz Österreich nahmen die Reise auf sich, um sich mit den Besten des Landes zu messen. Erfreulicherweise waren auch sehr viele österreichische NationalspielerInnen am Start.
Für die Sportunion Ohlsdorf verlief das Turnier aus sportlicher Sicht sehr erfolgreich:
Besonders erfreulich war natürlich der Sieg von Michael Schausberger und Jana Haas im Mixed. Die beiden liefen nach einem ganz knappen Sieg in der ersten Runde dann zur Hochform auf und gewannen die weiteren Spiele inklusive Finale ganz klar.
Sehr erfreulich aus Ohlsdorfer Sicht war auch noch die Silbermedaille für das Damendoppel Nadine Reiter und wieder Jana Haas, die sich bis ins Finale vorarbeiten konnten. Auch im Finale konnten die beiden mit den österreichischen Nationalspielerin gut mithalten, nach zwischenzeitlichen Gleichstand bei 16:16 war aber dann leider die Luft nach einem langen Turnier draußen. Dennoch eine tolle Leistung!
Zu erwähnen ist natürlich auch die Silbermedaille des dänischen Neuzugangs Alexander Brogaard, der im Herreneinzel gleich 2 österreichische Nationalspieler in 2 Sätzen eliminierte und erst im Finale gestoppt werden konnte. Alexander und seine „dänische“ Technik wird heuer als 1er Herr in der österreichischen Bundesliga für die Sportunion Ohlsdorf zu sehen sein.
