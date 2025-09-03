Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de durf­ten die Sport­uni­on Ohls­dorf als Ver­an­stal­ter das 3.Elite-Turnier aus­tra­gen. Sehr vie­le Spie­le­rIn­nen aus ganz Öster­reich nah­men die Rei­se auf sich, um sich mit den Bes­ten des Lan­des zu mes­sen. Erfreu­li­cher­wei­se waren auch sehr vie­le öster­rei­chi­sche Natio­nal­spie­le­rIn­nen am Start.

Für die Sport­uni­on Ohls­dorf ver­lief das Tur­nier aus sport­li­cher Sicht sehr erfolgreich:

Beson­ders erfreu­lich war natür­lich der Sieg von Micha­el Schaus­ber­ger und Jana Haas im Mixed. Die bei­den lie­fen nach einem ganz knap­pen Sieg in der ers­ten Run­de dann zur Hoch­form auf und gewan­nen die wei­te­ren Spie­le inklu­si­ve Fina­le ganz klar.

Sehr erfreu­lich aus Ohls­dor­fer Sicht war auch noch die Sil­ber­me­dail­le für das Damen­dop­pel Nadi­ne Rei­ter und wie­der Jana Haas, die sich bis ins Fina­le vor­ar­bei­ten konn­ten. Auch im Fina­le konn­ten die bei­den mit den öster­rei­chi­schen Natio­nal­spie­le­rin gut mit­hal­ten, nach zwi­schen­zeit­li­chen Gleich­stand bei 16:16 war aber dann lei­der die Luft nach einem lan­gen Tur­nier drau­ßen. Den­noch eine tol­le Leistung!

Zu erwäh­nen ist natür­lich auch die Sil­ber­me­dail­le des däni­schen Neu­zu­gangs Alex­an­der Bro­gaard, der im Her­ren­ein­zel gleich 2 öster­rei­chi­sche Natio­nal­spie­ler in 2 Sät­zen eli­mi­nier­te und erst im Fina­le gestoppt wer­den konn­te. Alex­an­der und sei­ne „däni­sche“ Tech­nik wird heu­er als 1er Herr in der öster­rei­chi­schen Bun­des­li­ga für die Sport­uni­on Ohls­dorf zu sehen sein.