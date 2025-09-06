Alt­aus­see; Traum­haf­tes Herbst­wet­ter, ein inter­na­tio­na­les Star­ter­feld und neue Rekor­de – die sechs­te Auf­la­ge des Loser Berg­zeit­fah­rens am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de bot Rad­sport auf höchs­tem Niveau.

Mit 215 Anmel­dun­gen aus acht Natio­nen wur­de ein neu­er Teil­neh­mer­re­kord erreicht und die Ver­an­stal­tung als Fix­punkt im Rad­sport­ka­len­der bestä­tigt. Opti­ma­le Wet­ter­be­din­gun­gen auf der heu­er erst­mals kom­plett auto­frei­en Pan­ora­ma­stra­ße sorg­ten für schnel­le Zei­ten und ein unver­gess­li­ches Renn-Erleb­nis, das vie­le Biker als ihr per­sön­li­ches Sai­son­fi­na­le nutzen.

Renn­rä­der: Neue Rekord­zei­ten von Bri­git­te Filensky und Juli­an Braun!

In der Renn­rad-Wer­tung brann­ten Bri­git­te Filensky (GER) von den RSV Atter­bi­kern und Juli­an Braun (GER/RSV Daa­de­tal) zwei neue Stre­cken­re­kor­de in den Bergasphalt und setz­ten damit neue Maß­stä­be. Bei den Damen stan­den Ali­na Rei­chert aus Alt­müns­ter (Gart­ner DNA Cycling Team) und Sabi­ne Zal­lin­ger (Tri BOA Uni­on Inner­schwand) am Sie­ger­po­dest. Bei den Her­ren kom­plet­tier­ten Simon Oppel (Rad­Uni­on Salz­burg) und der Ski­berg­stei­ger Juli­an Trit­scher (WSV Ram­sau) das Siegerfoto.

Moun­tain­bike-Wer­tung: Johan­na Fellin­ger Hader und Andre­as Hof­in­ger siegten!

Bei den Moun­tain­bi­ke­rin­nen sieg­te Johan­na Fellin­ger-Hader aus Linz vor Bet­ti­na Brun­ner (RC Aus­seer­land Salz­kam­mer­gut) und Cara Werani (RC ARBÖ SK Voest). Bei den Her­ren konn­te das Berg­zei­fah­ren der Bad Isch­ler Andre­as Hof­in­ger (Rad Ange­rer) vor Lukas Kauf­mann (ARBÖ RC Linz Immouni­ted Racing) und Chris­ti­an Lan­ge­der (RSV Atter­bi­ker) für sich entscheiden.

„Das Loser Berg­zeit­fah­ren zeigt, wie sich sport­li­che Höchst­leis­tun­gen und Natur­er­leb­nis per­fekt ver­bin­den las­sen. Ein „Dan­ke“ für die tol­le Zusam­men­ar­beit gebührt den Hagan Lodge Alpen­parks, dem Tou­ris­mus­ver­band Aus­seer­land, der Berg­ret­tung und dem WSV Alt­aus­see sowie dem Roten Kreuz Bad Aus­see!“, freu­te sich Gre­gor Lind­point­ner vom Tro­phy-Team über den rei­bungs­lo­sen Ablauf und die Rekordbeteiligung.

Das gesam­te Ergeb­nis vom 6. Loser Berg­zeit­fah­ren inkl. allen Alters­klas­sen ist im Inter­net unter www.trophy.at/bergzeitfahren zu finden.

Übri­gens: Die 29. Auf­la­ge der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy geht am 18. Juli 2026 über die Büh­ne – ein Ter­min, den sich Rad-Fans schon jetzt rot im Kalen­der anstrei­chen soll­ten. Das Anmel­de­fens­ter wird noch im Herbst geöffnet!