Bereits zum 13. Mal öffnet die beliebte AMS Gmunden Lehrlingsmesse ihre Tore: Am Mittwoch, 15. Oktober von 17:00 bis 19:00 Uhr sind Jugendliche und Eltern herzlich eingeladen, sich bei über 40 regionalen Betrieben zu Ausbildung und Karrierechancen zu informieren. Der Donnerstag, 16. Oktober von 8:30 bis 14:00 Uhr ist exklusiv Schulklassen vorbehalten.
„Wir freuen uns, auch heuer wieder zahlreiche heimische Unternehmen präsentieren zu dürfen und Jugendlichen direkte Begegnungen für ihren beruflichen Einstieg zu ermöglichen“, so Ilse Hankowetz, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin des AMS Gmunden.
Ein Rückblick auf die 12. Auflage im letzten Jahr zeigt, wie erfolgreich der Austausch war: Martin Grill-Kiefer (WOLF-Systembau) hob hervor, dass die Messe „… wieder eine tolle Möglichkeit war, Gespräche zu führen, Schnuppertage zu vereinbaren und uns als Unternehmen zu präsentieren.“ Ebenso zeigte sich Judith Strauss (ROHRDORFER Zement) begeistert: „… die Nachfrage war groß … auf eine Wiederholung im nächsten Jahr freuen wir uns bereits.“
Jugendliche, Eltern und Schulen erhalten so eine exklusive Gelegenheit, sich über Lehrberufe in der Region zu informieren, direkte Kontakte zu knüpfen und gemeinsam den beruflichen Weg zu starten. Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie auf www.lehrlingsmesse.at.
Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht – die berufliche Zukunft beginnt im AMS Gmunden!
Veranstaltungsdetails:
- Mittwoch, 15. Oktober 2025: 17:00 – 19:00 Uhr
- Donnerstag, 16. Oktober 2025: 8:30 – 14:00 Uhr
