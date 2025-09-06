Bereits zum 13. Mal öff­net die belieb­te AMS Gmun­den Lehr­lings­mes­se ihre Tore: Am Mitt­woch, 15. Okto­ber von 17:00 bis 19:00 Uhr sind Jugend­li­che und Eltern herz­lich ein­ge­la­den, sich bei über 40 regio­na­len Betrie­ben zu Aus­bil­dung und Kar­rie­re­chan­cen zu infor­mie­ren. Der Don­ners­tag, 16. Okto­ber von 8:30 bis 14:00 Uhr ist exklu­siv Schul­klas­sen vorbehalten.

„Wir freu­en uns, auch heu­er wie­der zahl­rei­che hei­mi­sche Unter­neh­men prä­sen­tie­ren zu dür­fen und Jugend­li­chen direk­te Begeg­nun­gen für ihren beruf­li­chen Ein­stieg zu ermög­li­chen“, so Ilse Hankowetz, stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­stel­len­lei­te­rin des AMS Gmunden.

Ein Rück­blick auf die 12. Auf­la­ge im letz­ten Jahr zeigt, wie erfolg­reich der Aus­tausch war: Mar­tin Grill-Kie­fer (WOLF-Sys­tem­bau) hob her­vor, dass die Mes­se „… wie­der eine tol­le Mög­lich­keit war, Gesprä­che zu füh­ren, Schnup­per­ta­ge zu ver­ein­ba­ren und uns als Unter­neh­men zu prä­sen­tie­ren.“ Eben­so zeig­te sich Judith Strauss (ROHR­DOR­FER Zement) begeis­tert: „… die Nach­fra­ge war groß … auf eine Wie­der­ho­lung im nächs­ten Jahr freu­en wir uns bereits.“

Jugend­li­che, Eltern und Schu­len erhal­ten so eine exklu­si­ve Gele­gen­heit, sich über Lehr­be­ru­fe in der Regi­on zu infor­mie­ren, direk­te Kon­tak­te zu knüp­fen und gemein­sam den beruf­li­chen Weg zu star­ten. Alle Infos zur Ver­an­stal­tung fin­den Sie auf www.lehrlingsmesse.at.

Ver­pas­sen Sie die­se Gele­gen­heit nicht – die beruf­li­che Zukunft beginnt im AMS Gmunden!

Ver­an­stal­tungs­de­tails:

- Mitt­woch, 15. Okto­ber 2025: 17:00 – 19:00 Uhr

- Don­ners­tag, 16. Okto­ber 2025: 8:30 – 14:00 Uhr