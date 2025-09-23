Am 16. September 2025 erhielt Bernhard Pree diese Auszeichnung im Rahmen eines Festabends in der Raiffeisen-Arena in Linz vom Wirtschafts-und Sportlandesrat Markus Achleitner.
155 Sportler/innen sowie 48 langjährige Funktionäre wurden für ihre Leistungen bzw. Verdienste mit dieser Auszeichnung gewürdigt.
LR Achleitner: “Ein aufrichtiger Dank an alle jene, die mit ihrem Engagement den Sport in OÖ prägen und mitgestalten.“
Der Ausgezeichnete ist seit 1995 äußerst aktiv in der Judosektion der ASKÖ Bad Goisern tätig, war von 2012 bis 2024 Sektionsleiter und ist seit 2024 Stellvertreter. Große Verdienste erwarb er sich als Trainer, vor allem auch in der Jugendarbeit.
Weiters ist er dreifacher Staatsmeister bei den Veteranen (Altersklasse) und kann auf 88 Siege bei den Mannschaftsmeisterschaften in der OÖ Landesliga verweisen.
Eine ganz besondere Leistung ist auch die abgelegte Prüfung zum „6. DAN“, die „höchste“ Prüfung. In Österreich haben 38 diesen Grad bisher erreicht.
Die ASKÖ Bad Goisern gratuliert zu dieser verdienten Auszeichnung aufs Herzlichste!
