Am 16. Sep­tem­ber 2025 erhielt Bern­hard Pree die­se Aus­zeich­nung im Rah­men eines Fest­abends in der Raiff­ei­sen-Are­na in Linz vom Wirt­schafts-und Sport­lan­des­rat Mar­kus Achleitner.

155 Sportler/innen sowie 48 lang­jäh­ri­ge Funk­tio­nä­re wur­den für ihre Leis­tun­gen bzw. Ver­diens­te mit die­ser Aus­zeich­nung gewürdigt.

LR Ach­leit­ner: “Ein auf­rich­ti­ger Dank an alle jene, die mit ihrem Enga­ge­ment den Sport in OÖ prä­gen und mitgestalten.“

Der Aus­ge­zeich­ne­te ist seit 1995 äußerst aktiv in der Judo­sek­ti­on der ASKÖ Bad Goi­sern tätig, war von 2012 bis 2024 Sek­ti­ons­lei­ter und ist seit 2024 Stell­ver­tre­ter. Gro­ße Ver­diens­te erwarb er sich als Trai­ner, vor allem auch in der Jugendarbeit.

Wei­ters ist er drei­fa­cher Staats­meis­ter bei den Vete­ra­nen (Alters­klas­se) und kann auf 88 Sie­ge bei den Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten in der OÖ Lan­des­li­ga verweisen.

Eine ganz beson­de­re Leis­tung ist auch die abge­leg­te Prü­fung zum „6. DAN“, die „höchs­te“ Prü­fung. In Öster­reich haben 38 die­sen Grad bis­her erreicht.

Die ASKÖ Bad Goi­sern gra­tu­liert zu die­ser ver­dien­ten Aus­zeich­nung aufs Herzlichste!