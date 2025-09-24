Das Vereinsjahr 2024/25 war die erste Saison von Bernhard Scheutz als Sektionsleiter, der dieses Amt in sehr engagierter Weise ausübt. Herzlichen Dank dafür!
Es war ein ereignisreiches Jahr mit vielen sportlichen Erfolgen, neuen Herausforderungen und leider auch traurigen Momenten.
In der internen Vereinsmeisterschaft kämpften 19 Spielerinnen und Spieler um die Titel.
Die Gruppe A war mit 10 Teilnehmern stark besetzt, die Gruppe B mit 9. Ergänzend dazu wurde auch wieder ein Schnellschachbewerb durchgeführt, an dem 16 Schachfreunde teilnahmen sowie ein Blitzschachturnier mit 17 Teilnehmern.
Sieger der Vereinsmeisterschaft:
Gruppe A: 1. Albert Marquez
- Siegi Voglmayr
- Nedeljko Milinovic
Gruppe B: 1. Bernhard Scheutz
- Rainer Hillebrand
- Manfred Stieger
Schnellschach:
- Rüdiger Rastl
- Franz Winterauer
- Bernhard Scheutz
Blitzschach:
- Siegi Voglmayr
- Helmut Schreiber
- Nina Gaisberger
Für ein sportliches Highlight sorgte Nina Gaisberger, die gleich 2x Staatsmeisterin wurde: einmal im Blitzschach MU 16 und einmal im Schnellschach MU 16. Darüber hinaus erreichte sie bei der Staatsmeisterschaft MU 18 einen hervorragenden 2. Platz. Damit hat sie die Erfolge der Bad Goiserer Schachjugend in beeindruckender Weise unterstrichen.
Neben all den schönen Momenten musste man in diesem Vereinsjahr auch zwei traurige Verluste hinnehmen. Unsere Schachfreunde Walter Kain und Christian Pomberger sind verstorben. Die ASKÖ Bad Goisern wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Insgesamt zeigt dieses Vereinsjahr, wie lebendig und vielfältig das Schachleben in Bad Goisern ist-zwischen sportlichem Ehrgeiz, erfolgreichen Jugendlichen und einer starken Gemeinschaft.
Dank gebührt auch dem engagierten Jugendbetreuer Manfred Stieger.
Die ASKÖ Bad Goisern dankt herzlichst allen für den Einsatz im Verein und wünscht weiterhin viel Erfolg und vor allem Freude beim königlichen Spiel.
