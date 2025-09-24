Das Ver­eins­jahr 2024/25 war die ers­te Sai­son von Bern­hard Scheutz als Sek­ti­ons­lei­ter, der die­ses Amt in sehr enga­gier­ter Wei­se aus­übt. Herz­li­chen Dank dafür!

Es war ein ereig­nis­rei­ches Jahr mit vie­len sport­li­chen Erfol­gen, neu­en Her­aus­for­de­run­gen und lei­der auch trau­ri­gen Momenten.

In der inter­nen Ver­eins­meis­ter­schaft kämpf­ten 19 Spie­le­rin­nen und Spie­ler um die Titel.

Die Grup­pe A war mit 10 Teil­neh­mern stark besetzt, die Grup­pe B mit 9. Ergän­zend dazu wur­de auch wie­der ein Schnell­schach­be­werb durch­ge­führt, an dem 16 Schach­freun­de teil­nah­men sowie ein Blitz­schach­tur­nier mit 17 Teilnehmern.

Sie­ger der Vereinsmeisterschaft:

Grup­pe A: 1. Albert Marquez

Sie­gi Voglmayr Nedel­j­ko Milinovic

Grup­pe B: 1. Bern­hard Scheutz

Rai­ner Hillebrand Man­fred Stieger

Schnell­schach:

Rüdi­ger Rastl Franz Win­ter­au­er Bern­hard Scheutz

Blitz­schach:

Sie­gi Voglmayr Hel­mut Schreiber Nina Gais­ber­ger

Für ein sport­li­ches High­light sorg­te Nina Gais­ber­ger, die gleich 2x Staats­meis­te­rin wur­de: ein­mal im Blitz­schach MU 16 und ein­mal im Schnell­schach MU 16. Dar­über hin­aus erreich­te sie bei der Staats­meis­ter­schaft MU 18 einen her­vor­ra­gen­den 2. Platz. Damit hat sie die Erfol­ge der Bad Goi­se­rer Schach­ju­gend in beein­dru­cken­der Wei­se unterstrichen.

Neben all den schö­nen Momen­ten muss­te man in die­sem Ver­eins­jahr auch zwei trau­ri­ge Ver­lus­te hin­neh­men. Unse­re Schach­freun­de Wal­ter Kain und Chris­ti­an Pom­ber­ger sind ver­stor­ben. Die ASKÖ Bad Goi­sern wird ihnen ein ehren­des Andenken bewahren.

Ins­ge­samt zeigt die­ses Ver­eins­jahr, wie leben­dig und viel­fäl­tig das Schach­le­ben in Bad Goi­sern ist-zwi­schen sport­li­chem Ehr­geiz, erfolg­rei­chen Jugend­li­chen und einer star­ken Gemeinschaft.

Dank gebührt auch dem enga­gier­ten Jugend­be­treu­er Man­fred Stie­ger.

Die ASKÖ Bad Goi­sern dankt herz­lichst allen für den Ein­satz im Ver­ein und wünscht wei­ter­hin viel Erfolg und vor allem Freu­de beim könig­li­chen Spiel.