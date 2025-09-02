Ein heftiger Kreuzungscrash zwischen zwei PKW hat sich Montagabend in Ohlsdorf ereignet. Ein Auto kam im Stoppelfeld zum Stillstand.
Der Unfall passierte im Kreuzungsbereich der L1263 Desselbrunner Straße mit Aurachkirchen und der Irresbergstraße im Gemeindegebiet von Ohlsdorf. Aus noch unbekannter Ursache kam es dort zur Kollision zweier PKW. Eines der Unfallfahrzeuge kam beschädigt im Kreuzungsbereich zum Stillstand, das zweite Auto im Stoppelfeld.
Die Feuerwehr wurde zu Aufräumarbeiten an die Unfallstelle direkt vor dem Feuerwehrhaus alarmiert. Die Unfallstelle wurde abgesichert und das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Unfallfahrzeuge unterstützt. Ersten Angaben nach soll zum Glück niemand ernsthaft verletzt worden sein.
