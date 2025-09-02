Ein hef­ti­ger Kreu­zungs­crash zwi­schen zwei PKW hat sich Mon­tag­abend in Ohls­dorf ereig­net. Ein Auto kam im Stop­pel­feld zum Stillstand.

Der Unfall pas­sier­te im Kreu­zungs­be­reich der L1263 Des­sel­brun­ner Stra­ße mit Aurach­kir­chen und der Irres­berg­stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf. Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che kam es dort zur Kol­li­si­on zwei­er PKW. Eines der Unfall­fahr­zeu­ge kam beschä­digt im Kreu­zungs­be­reich zum Still­stand, das zwei­te Auto im Stoppelfeld.

Die Feu­er­wehr wur­de zu Auf­räum­ar­bei­ten an die Unfall­stel­le direkt vor dem Feu­er­wehr­haus alar­miert. Die Unfall­stel­le wur­de abge­si­chert und das Abschlepp­un­ter­neh­men bei der Ber­gung der Unfall­fahr­zeu­ge unter­stützt. Ers­ten Anga­ben nach soll zum Glück nie­mand ernst­haft ver­letzt wor­den sein.