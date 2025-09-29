Bei der Lan­des­ta­gung der Pfadfinder*innen Ober­ös­ter­reich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Bil­dungs­haus Schloss Puch­berg in Wels wur­de mit Phil­ipp Stö­g­ner ein Bad Isch­ler zum neu­en Lan­des­lei­ter gewählt. Damit über­nimmt erst­mals ein Mit­glied der Pfad­fin­der­grup­pe Bad Ischl eine Spit­zen­funk­ti­on im Landesverband.

Stö­g­ner ist seit sei­ner Kind­heit fest in der Pfad­fin­der­be­we­gung ver­wur­zelt. 1989 trat er der Pfad­fin­der­grup­pe Bad Ischl bei und ist ihr bis heu­te treu geblie­ben. Nach sei­ner eige­nen Jugend­zeit enga­gier­te er sich vie­le Jah­re als Lei­ter ver­schie­de­ner Alters­stu­fen und als Mit­glied des Eltern­rats. Beson­ders stolz ist er dar­auf, dass die Pfad­fin­de­rei in sei­ner Fami­lie seit Gene­ra­tio­nen gelebt wird: Schon sein Groß­va­ter Sil­ves­ter war 1951 Teil­neh­mer beim Welt­pfad­fin­der­tref­fen, dem Jam­bo­ree in Bad Ischl, sein Vater Georg 1975 in Lil­le­ham­mer und sein Bru­der Flo­ri­an 1995 in Holland.

„Bad Ischl war schon immer ein beson­de­rer Ort für die Pfad­fin­der­be­we­gung. Hier lie­gen mei­ne Wur­zeln – und von hier neh­me ich die Moti­va­ti­on und das Ver­trau­en mit, um die Bewe­gung in ganz Ober­ös­ter­reich zu stär­ken“, sagt Stö­g­ner zu sei­ner neu­en Rol­le. Sein Ziel sei es, die Pfad­fin­der als „sicht­bars­te und stärks­te Jugend­be­we­gung im Land“ zu posi­tio­nie­ren, die Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne begeis­tert und verbindet.

Mit Phil­ipp Stö­g­ner an der Spit­ze ist die Hand­schrift der Pfad­fin­der­grup­pe Bad Ischl künf­tig auch auf Lan­des­ebe­ne spür­bar. Der Lan­des­ver­band blickt mit sei­nem neu­en Lei­ter­team und fri­schen Impul­sen opti­mis­tisch in die Zukunft.