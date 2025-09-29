Bei der Landestagung der Pfadfinder*innen Oberösterreich am vergangenen Wochenende im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels wurde mit Philipp Stögner ein Bad Ischler zum neuen Landesleiter gewählt. Damit übernimmt erstmals ein Mitglied der Pfadfindergruppe Bad Ischl eine Spitzenfunktion im Landesverband.
Stögner ist seit seiner Kindheit fest in der Pfadfinderbewegung verwurzelt. 1989 trat er der Pfadfindergruppe Bad Ischl bei und ist ihr bis heute treu geblieben. Nach seiner eigenen Jugendzeit engagierte er sich viele Jahre als Leiter verschiedener Altersstufen und als Mitglied des Elternrats. Besonders stolz ist er darauf, dass die Pfadfinderei in seiner Familie seit Generationen gelebt wird: Schon sein Großvater Silvester war 1951 Teilnehmer beim Weltpfadfindertreffen, dem Jamboree in Bad Ischl, sein Vater Georg 1975 in Lillehammer und sein Bruder Florian 1995 in Holland.
„Bad Ischl war schon immer ein besonderer Ort für die Pfadfinderbewegung. Hier liegen meine Wurzeln – und von hier nehme ich die Motivation und das Vertrauen mit, um die Bewegung in ganz Oberösterreich zu stärken“, sagt Stögner zu seiner neuen Rolle. Sein Ziel sei es, die Pfadfinder als „sichtbarste und stärkste Jugendbewegung im Land“ zu positionieren, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene begeistert und verbindet.
Mit Philipp Stögner an der Spitze ist die Handschrift der Pfadfindergruppe Bad Ischl künftig auch auf Landesebene spürbar. Der Landesverband blickt mit seinem neuen Leiterteam und frischen Impulsen optimistisch in die Zukunft.
