Die geteilte Leitungsverantwortung in der Pfarrgemeinde Bad Ischl ist eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Das Seelsorgeteam setzt sich aus haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen und übernimmt die Verantwortung für die Pfarrgemeinde – mit Rückendeckung des Pfarrgemeinderates.
In einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus am 5. Oktober um 09:30 Uhr wird die bischöflich Beauftragte und Bereichsleiterin für Personal und Qualitätssicherung der Diözese, Edeltraud Addy-Papelitzky einem engagierten Team den Auftrag der künftigen Leitung der Pfarre Bad Ischl erteilen. Auch der neue Pfarrprovisor Arcanjo Sitimela wird in dieser Rolle feierlich beauftragt.
Im Anschluss sind alle Mitfeiernden zur Agape im Pfarrzentrum herzlich eingeladen.
