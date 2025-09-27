Die geteil­te Lei­tungs­ver­ant­wor­tung in der Pfarr­ge­mein­de Bad Ischl ist eine wich­ti­ge Wei­chen­stel­lung für die Zukunft. Das Seel­sor­ge­team setzt sich aus haupt- und ehren­amt­li­chen Mit­glie­dern zusam­men und über­nimmt die Ver­ant­wor­tung für die Pfarr­ge­mein­de – mit Rücken­de­ckung des Pfarrgemeinderates.

In einem Fest­got­tes­dienst in der Stadt­pfarr­kir­che St. Niko­laus am 5. Okto­ber um 09:30 Uhr wird die bischöf­lich Beauf­trag­te und Bereichs­lei­te­rin für Per­so­nal und Qua­li­täts­si­che­rung der Diö­ze­se, Edel­traud Addy-Pape­litz­ky einem enga­gier­ten Team den Auf­trag der künf­ti­gen Lei­tung der Pfar­re Bad Ischl ertei­len. Auch der neue Pfarr­pro­vi­sor Arcan­jo Siti­me­la wird in die­ser Rol­le fei­er­lich beauftragt.

Im Anschluss sind alle Mit­fei­ern­den zur Aga­pe im Pfarr­zen­trum herz­lich eingeladen.