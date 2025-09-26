Was für ein wun­der­schö­nes Bene­fiz­kon­zert am 17.9.2025 in der Pfarr­kir­che Ohls­dorf. Ver­an­stal­ter waren die Natur­freun­de Ohls­dorf mit Orga­ni­sa­tor Man­fred Spitz­bart. Mit ihren Songs konn­te das Duo „SongBirds“ die Besu­cher begeis­tern und in ihren Bann zie­hen sowie einen Bei­trag für „Frie­den in Nige­ria“ leis­ten. Pfar­rer Samu­el durf­te sich über vol­le Rei­hen und auch ein vol­les Spen­den­körb­chen für sein Kin­der­hilfs­pro­jekt in Nige­ria freu­en. Er sorgt auch per­sön­lich dafür, dass jeder Cent in Nige­ria ankommt. Dan­ke an die Natur­freun­de Ohls­dorf für die Orga­ni­sa­ti­on und den schö­nen Abend und ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Danie­la und Eva Duo „Songbirds” für die wun­der­bar gesun­ge­nen Lie­der. Mit einem klei­nen Umtrunk vor der Pfarr­kir­che wur­de der Abend gemein­sam beendet.

Bereits jetzt kön­nen sich Musik­freun­de auf den Mitt­woch 10.12.2025 freu­en. Da fin­det in der Lour­des Grot­te ein Advent­kon­zert der beson­de­ren „Art“ statt. Danie­la Oberrans­mayr, Danie­la Kon­rad und Her­mann Höl­ler wer­den Sie mit ihrem Gesang und musi­ka­li­scher Beglei­tung bezau­bern und in die schöns­te Zeit des Jah­res beglei­ten. Unbe­dingt Ter­min vormerken!