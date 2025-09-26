Was für ein wunderschönes Benefizkonzert am 17.9.2025 in der Pfarrkirche Ohlsdorf. Veranstalter waren die Naturfreunde Ohlsdorf mit Organisator Manfred Spitzbart. Mit ihren Songs konnte das Duo „SongBirds“ die Besucher begeistern und in ihren Bann ziehen sowie einen Beitrag für „Frieden in Nigeria“ leisten. Pfarrer Samuel durfte sich über volle Reihen und auch ein volles Spendenkörbchen für sein Kinderhilfsprojekt in Nigeria freuen. Er sorgt auch persönlich dafür, dass jeder Cent in Nigeria ankommt. Danke an die Naturfreunde Ohlsdorf für die Organisation und den schönen Abend und ein herzliches Dankeschön an Daniela und Eva Duo „Songbirds” für die wunderbar gesungenen Lieder. Mit einem kleinen Umtrunk vor der Pfarrkirche wurde der Abend gemeinsam beendet.
Bereits jetzt können sich Musikfreunde auf den Mittwoch 10.12.2025 freuen. Da findet in der Lourdes Grotte ein Adventkonzert der besonderen „Art“ statt. Daniela Oberransmayr, Daniela Konrad und Hermann Höller werden Sie mit ihrem Gesang und musikalischer Begleitung bezaubern und in die schönste Zeit des Jahres begleiten. Unbedingt Termin vormerken!
