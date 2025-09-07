Am Sonntag, dem 07. September 2025, fand der traditionelle Berggottesdienst des Bezirksfeuerwehrkommandos Vöcklabruck als Dankgottesdienst am Miglberg in Weyregg am Attersee statt. Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Wolfgang Hufnagl konnte fast 100 Besucherinnen und Besucher willkommen heißen – unter ihnen auch zahlreiche Brandräte und Ehren-Brandräte, die in Begleitung ihrer Gattinnen erschienen waren. Der feierliche Gottesdienst wurde von Bezirksfeuerwehr-Seelsorger Karl Gebetsroither zelebriert. Ein besonderer Moment war die Gestaltung der Fürbitten, die von Jungfeuerwehrmitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck vorgetragen wurden. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgte die Brandsteigmusi, die dem Gottesdienst einen feierlichen Rahmen verlieh.
