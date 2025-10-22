Ein 68-jähriger Pole musste am Dienstag nach einem Tauchgang im Attersee mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Mann klagte nach dem Auftauchen plötzlich über gesundheitliche Probleme.

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, unternahm ein 68-jähriger Pole gemeinsam mit einem Bekannten einen Tauchgang im Attersee. Der Tauchgang selbst verlief laut Polizeiangaben ohne Zwischenfälle.

Kurz nach dem Auftauchen klagte der 68-Jährige plötzlich über gesundheitliche Beschwerden. Sein Begleiter alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Der Mann wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber Martin III ins Universitätsklinikum Graz geflogen.

Quelle: LPD OÖ