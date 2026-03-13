Weyregg am Attersee – Bereits zum 12. Mal veranstalteten die Weyregger Krampusse ihr „Hosn Owe“-Turnier. Am Samstag, dem 7. März 2026, trafen sich insgesamt 19 Teams mit jeweils fünf Spielerinnen und Spielern, um ihr Können beim Kartenspiel unter Beweis zu stellen.

„Hosn Owe“, auch bekannt als Schwimmen oder 31, hat das Ziel, mit drei Karten möglichst nahe an 31 Punkte zu kommen. Gespielt wurde vom Nachmittag bis in den frühen Abend, wobei neben Taktik auch eine Portion Glück gefragt war.

Die Stimmung während des Turniers war ausgezeichnet und sorgte für spannende Partien an den Spieltischen. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Weyregger Krampussen, die sich über die große Beteiligung freuten.

Ein Teil des Erlöses wird für den eigenen Nachwuchs, die „Zwetschkenkrampusse“, verwendet – unter anderem für Gewand und Ausrüstung. Zudem unterstützt das Turnier die örtlichen Volksschule in Weyregg am Attersee: Geplant ist die Anschaffung eines Ballfangnetzes inklusive Montage.

Obmann Bruno Hemetsberger zog ein positives Fazit:

„Es freut uns sehr, dass auch heuer wieder so viele Teams dabei waren. Die gute Stimmung und das faire Miteinander machen diese Veranstaltung jedes Jahr zu etwas Besonderem.“

Nach dem Turnier ließen die Teilnehmer und Gäste den Abend noch gemeinsam ausklingen. DJs sorgten für musikalische Unterhaltung, sodass noch bis in die späteren Abendstunden gefeiert wurde.

Für die Weyregger Krampusse ist das Turnier längst eine feste Tradition geworden und ein fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender.