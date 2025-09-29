„Schwe­rer Ver­kehrs­un­fall, meh­re­re PKWs gegen Bus“, so lau­te­te die pre­kä­re Ein­satz­mel­dung ver­gan­ge­nen Sams­tag für die Ein­hei­ten des Isch­ler Feuerwehrpflichtbereichs.

Zum Glück han­del­te es sich hier­bei nur um die all­jähr­li­che Herbstübung.

Rascher Adre­na­lin­an­stieg bei den Kräften

Trotz­dem stieg das Adre­na­lin bei allen Betei­lig­ten rasend schnell an. Der Kom­man­dant der Feu­er­wa­che Sulz­bach BI Ste­fan Ver­wag­ner, war auf­grund der Nähe des Übungs­or­tes, die Abfahrt Süd der B145 in Sulz­bach, mit sei­ner Mann­schaft als ers­ter vor Ort.

Pflicht­be­reich­salar­mie­rung notwendig

Nach der ers­ten Lage­er­kun­dung ver­an­lass­te Ver­wag­ner eine mas­si­ve Nach­alar­mie­rung aller Isch­ler Feu­er­weh­ren und Wachen. Ein voll­be­setz­ter Lini­en­bus war mit zwei PKWs in der Abfahrt zusam­men­ge­sto­ßen und zur Sei­te gekippt. Unzäh­li­ge Ver­letz­te befan­den sich in und neben den Unfall­fahr­zeu­gen. Eini­ge davon waren in den Wracks ein­ge­klemmt. Nach und nach rück­ten wei­te­re Ret­ter der Feu­er­weh­ren, des Roten Kreu­zes und der Poli­zei zum Beru­fungs­ort an.

Unfall­ort glich Ameisenhaufen

Nach weni­gen Minu­ten glich der Übungs­ort einem Amei­sen­hau­fen. Unzäh­li­ge Hel­fer küm­mer­ten sich um die Ret­tung und Ver­sor­gung der Unfall­op­fer. Die Ein­hei­ten der FF Lauf­fen, der FF Pfandl und der Haupt­feu­er­wa­che befrei­ten die Ein­ge­klemm­ten mit den hydrau­li­schen Ret­tungs­ge­rä­ten aus den demo­lier­ten Fahr­zeu­gen. Ret­tungs­trupps brach­ten die Geret­te­ten zu der mitt­ler­wei­le vom Roten Kreuz auf­ge­bau­ten Ver­letz­ten­ab­la­ge wo sie der wei­te­ren Ver­sor­gung zuge­führt wur­den. Vie­le Unfall­be­tei­lig­te flüch­te­ten in Panik aus dem Bus und muss­ten von den Flo­ria­nis beru­higt und eben­falls zur Ver­letz­ten­ab­la­ge gebracht werden.

PKW auf Leit­plan­ke als Herausforderung

Als gro­ße Her­aus­for­de­rung erwies sich ein PKW wel­cher vom Bus auf die Leit­plan­ke gedrückt wur­de. Dort galt es nach dem Auf­bau einer Ret­tungs­platt­form und der Siche­rung des Fahr­zeugs zwei Per­so­nen aus dem völ­lig zer­stör­ten Auto zu befreien.

Schnel­le Abar­bei­tung der Aufgaben

Nach einer Stun­de konn­ten alle 30 Opfer an das Rote Kreuz über­ge­ben wer­den. Die­se wur­den im Anschluss in der Sani­täts­hilfs­stel­le, wel­che in der nahe lie­gen­den Rot Kreuz Orts­stel­le errich­tet wur­de, wei­ter ver­sorgt. Die Unver­letz­ten wur­den dort von Mit­ar­bei­tern der Kri­sen­hil­fe Ober­ös­ter­reich und vom KI Team des Roten Kreu­zes betreut.

Nach 2 ½ Stun­den waren die Auf­räum­ar­bei­ten been­det und die Übung somit erfolg­reich abgeschlossen.

Wich­tig­keit solch auf­wen­di­ger Übungen

„Bei Übun­gen die­ser Grö­ßen­ord­nung steht das Zusam­men­spiel der Kräf­te von Rotem Kreuz, Poli­zei und Feu­er­wehr im Vor­der­grund. Nur durch ein rei­bungs­lo­ses Mit­ein­an­der ist die erfolg­rei­che Abar­bei­tung eines sol­chen Sze­na­ri­os mög­lich“, so Phil­ip Schmoigl, wel­cher für die Aus­ar­bei­tung der Übung ver­ant­wort­lich war.

DAN­KE

Ein gro­ßer Dank gilt den Sta­tis­ten aus dem Kran­ken­haus und von den Feu­er­wa­chen Perneck und Ahorn, sowie dem Schmink — Team vom Roten Kreuz wel­ches für die rea­lis­ti­sche Unfall­dar­stel­lung der Teil­neh­mer sorg­te und der Behör­de wel­che die Sper­re der Abfahrt Süd für die Dau­er der Übung genehmigte.

Bei der Übungs­nach­be­spre­chung sorg­te die Feu­er­wa­che Perneck und die Feld­kü­che des Roten Kreu­zes für die Ver­pfle­gung aller betei­lig­ten Kräf­te und Darsteller.

Groß­auf­ge­bot an Einsatzkräften

Ins­ge­samt waren 40 Sani­tä­ter und 11 Notärzte/innen, 120 Kame­ra­den der Isch­ler Feu­er­weh­ren und Wachen sowie 2 Strei­fen der Poli­zei Bad Ischl an der Übung beteiligt.