Mit „60 Jah­re Senio­ren­bund Gschwandt“ und „25 Jah­re Bezirks­sport­fest Gschwandt“ fei­er­te der Senio­ren­bund am 21. August ein beein­dru­cken­des Dop­pel­ju­bi­lä­um. Neben den vie­len Besu­chern aus 16 Orts­grup­pen und den Gäs­ten aus dem Bezirk Kirch­dorf konn­te der geschäfts­füh­ren­de Obmann, Ing. Klaus Hös­sin­ger, eine Rei­he von Ehren­gäs­ten begrü­ßen. Unter ihnen: Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger, Bezirks­ob­mann Mag. Anton Holz­leit­h­ner, Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl, NR-Abg. Bet­ti­na Zopf, LAbg. Bgm. Rudolf Raf­fels­ber­ger, Ehren­ob­mann Franz Wei­din­ger, Ehren­mit­glied KsR Alo­is Kain­ber­ger sowie die Ehren­bür­ger von Gschwandt Bgm. a.D. Johann Koth­mayr und Bgm. a.D. Franz Wampl. Eben­so die Bez.-Obfrau von Kirch­dorf, Hil­de­gard Baum­gart­ner. Am Beginn stand ein vor­bild­lich gestal­te­ter Fest­akt, den das Publi­kum mit fas­zi­nie­ren­der Stil­le und gro­ßer Auf­merk­sam­keit ver­folg­te und aufnahm.

Im Anschluss folg­te das 25. Bezirks­sport­fest mit den Spie­le­sta­tio­nen Korb­ball­wer­fen, Ziel­wer­fen, Tisch­ke­geln, Schwung­rad­dre­hen und Stock­na­geln. Dazu gab es noch als Attrak­ti­on ein Glücks­rad, des­sen Erlös der VS-Gschwandt gespen­det wird. Mit Speis und Trank bes­tens ver­sorgt, wur­de das Fest zu einem sehr gesel­li­gen Nach­mit­tag, den man sich mit den tol­len Ange­bo­ten des wun­der­ba­ren Kuchen­buf­fets noch ver­sü­ßen konnte.

Bei der Sie­ger­eh­rung wur­den die Erfolg­reichs­ten aus­ge­zeich­net und geehrt:

Damen: 1. Eva Rei­sen­ber­ger, Laa­kir­chen, 128 – 2. Elfrie­de Waldl, Roit­ham, 127 – 3. Irm­gard Spiess­ber­ger, Neu­kir­chen 112 Punkte.

Her­ren: 1. Hel­mut Püh­rin­ger, Gmun­den, 137 – 2. Leo­pold Spitz­bart, Laa­kir­chen, 136 – 3. Mar­tin Stad­ler, Scharn­stein 123 Punkte.

Die ältes­te Teil­neh­me­rin war 87 Jah­re und der ältes­te Teil­neh­mer 94 Jah­re alt. Mit 24 Teilnehmer/innen war Scharn­stein, ganz knapp vor Laa­kir­chen, die größ­te Orts­grup­pe. Und die wei­test ange­reis­te Grup­pe kam aus Bad Goi­sern. Mit dem schö­nen und äußerst gelun­ge­nen Dop­pel­ju­bi­lä­um hat die akti­ve Orts­grup­pe Gschwandt unter der Lei­tung von Ing. Klaus Hös­sin­ger, Moni­ka Weiß­mann und Mag. Oskar Bau­er ein beson­de­res High­light geschaf­fen, das sich sehen las­sen konn­te und gro­ße Aner­ken­nung fand.

Anläss­lich der 60 Jah­re Fei­er wur­den der Volks­schu­le Gschwandt eine Spen­de von € 506.— vom Senio­ren­bund Gschwandt für kari­ta­ti­ve Zwe­cke gespendet.