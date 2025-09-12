Bei der ersten österreichischen Beach Sprint Staatsmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Bregenz überzeugten die beiden Gmundner Ruttmann und Minichmayr mit starken Leistungen. Ruttmann sicherte sich den Staatsmeistertitel im Männer Einer, während Minichmayr sich nur knapp Magdalena Lobnig geschlagen geben muss und sich den Vizestaatsmeistertitel holte. Gemeinsam wird das Duo im Mixed-Doppelzweier in einem Monat bei der Europameisterschaft in der Türkei an den Start gehen.
Souveräner Sieg von Ruttmann
Paul Ruttmann (Gmundner Ruderverein), im Einzelzeitfahren noch auf dem dritten Rang gelegen, zeigte in den anschließenden Head-to-Head Rennen seine Klasse und sicherte sich im Finale gegen Justus Gschaider (Linzer Ruderverein Ister) souverän den Titel. „Ich habe mich nicht perfekt gefühlt nach den Kader Ausscheidungsrennen für die EM und WM vor 2 Wochen in Italien. Umso schöner ist es, dass der Titel im Beach Sprint-Männer Einer nach Gmunden kommt und für ein Jahr mir gehört. Für meinen Verein, den Gmundner Ruderverein, freut es mich besonders. Es ist eine Zeit her, dass ein Staatsmeistertitel im Rudern nach Gmunden kommt. Sie unterstützen mich wirklich spitze! Die Rennen selbst gingen mir bis auf das Einzelzeitfahren, in dem ich einen Bojen-Fehler hatte sehr leicht von der Hand. Ich musste nie voll an meine Grenzen gehen — wofür ich bei so einer langen und harten Saison kurz vor dem ersten Saisonhöhepunkt durchaus dankbar bin!”
Starke und spannende Rennen von Minichmayr
Die amtierende Europameisterin Tabea Minichmayr (Salzburger Ruderklub Möve) qualifizierte sich durch ein starkes Einzelzeitfahren direkt für das Halbfinale. Dort setzte sich die 26-Jährige souverän gegen Chiara Halama durch. Im spannenden Finale ruderte sie dann nur drei Sekunden hinter der amtierenden Weltmeisterin Magdalena Lobnig ins Ziel und holte damit die Silbermedaille. „Ich bin sehr zufrieden mit den Rennen, weil ich umsetzen konnte, was ich mir vorgenommen habe. Das stimmt mich zuversichtlich – ich bin auf dem richtigen Weg“, zeigte sich Tabea Minichmayr nach dem Rennen positiv gestimmt.
EM-Vorbereitungen voll im Gang
Nach dem kurzen Ausflug in den Einer geht es für Ruttmann/Minichmayr jetzt wieder zurück in den Doppelzweier. „Die Vorbereitungen für die EM sind voll im Gang, diese Woche trainieren wir noch in Gmunden, ab Sonntag sind wir dann ein paar Tage in der Türkei um den Strand dort kennenzulernen und um uns optimal auf die EM im Oktober einzustellen.“, so Minichmayr.
