Bei der ers­ten öster­rei­chi­schen Beach Sprint Staats­meis­ter­schaft am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Bre­genz über­zeug­ten die bei­den Gmund­ner Rutt­mann und Minich­mayr mit star­ken Leis­tun­gen. Rutt­mann sicher­te sich den Staats­meis­ter­ti­tel im Män­ner Einer, wäh­rend Minich­mayr sich nur knapp Mag­da­le­na Lob­nig geschla­gen geben muss und sich den Vize­staats­meis­ter­ti­tel hol­te. Gemein­sam wird das Duo im Mixed-Dop­pel­zwei­er in einem Monat bei der Euro­pa­meis­ter­schaft in der Tür­kei an den Start gehen.

Sou­ve­rä­ner Sieg von Ruttmann

Paul Rutt­mann (Gmund­ner Ruder­ver­ein), im Ein­zel­zeit­fah­ren noch auf dem drit­ten Rang gele­gen, zeig­te in den anschlie­ßen­den Head-to-Head Ren­nen sei­ne Klas­se und sicher­te sich im Fina­le gegen Jus­tus Gschai­der (Lin­zer Ruder­ver­ein Ister) sou­ve­rän den Titel. „Ich habe mich nicht per­fekt gefühlt nach den Kader Aus­schei­dungs­ren­nen für die EM und WM vor 2 Wochen in Ita­li­en. Umso schö­ner ist es, dass der Titel im Beach Sprint-Män­ner Einer nach Gmun­den kommt und für ein Jahr mir gehört. Für mei­nen Ver­ein, den Gmund­ner Ruder­ver­ein, freut es mich beson­ders. Es ist eine Zeit her, dass ein Staats­meis­ter­ti­tel im Rudern nach Gmun­den kommt. Sie unter­stüt­zen mich wirk­lich spit­ze! Die Ren­nen selbst gin­gen mir bis auf das Ein­zel­zeit­fah­ren, in dem ich einen Bojen-Feh­ler hat­te sehr leicht von der Hand. Ich muss­te nie voll an mei­ne Gren­zen gehen — wofür ich bei so einer lan­gen und har­ten Sai­son kurz vor dem ers­ten Sai­son­hö­he­punkt durch­aus dank­bar bin!”

Star­ke und span­nen­de Ren­nen von Minichmayr

Die amtie­ren­de Euro­pa­meis­te­rin Tabea Minich­mayr (Salz­bur­ger Ruder­klub Möve) qua­li­fi­zier­te sich durch ein star­kes Ein­zel­zeit­fah­ren direkt für das Halb­fi­na­le. Dort setz­te sich die 26-Jäh­ri­ge sou­ve­rän gegen Chia­ra Hala­ma durch. Im span­nen­den Fina­le ruder­te sie dann nur drei Sekun­den hin­ter der amtie­ren­den Welt­meis­te­rin Mag­da­le­na Lob­nig ins Ziel und hol­te damit die Sil­ber­me­dail­le. „Ich bin sehr zufrie­den mit den Ren­nen, weil ich umset­zen konn­te, was ich mir vor­ge­nom­men habe. Das stimmt mich zuver­sicht­lich – ich bin auf dem rich­ti­gen Weg“, zeig­te sich Tabea Minich­mayr nach dem Ren­nen posi­tiv gestimmt.

EM-Vor­be­rei­tun­gen voll im Gang

Nach dem kur­zen Aus­flug in den Einer geht es für Ruttmann/Minichmayr jetzt wie­der zurück in den Dop­pel­zwei­er. „Die Vor­be­rei­tun­gen für die EM sind voll im Gang, die­se Woche trai­nie­ren wir noch in Gmun­den, ab Sonn­tag sind wir dann ein paar Tage in der Tür­kei um den Strand dort ken­nen­zu­ler­nen und um uns opti­mal auf die EM im Okto­ber ein­zu­stel­len.“, so Minichmayr.