An der Gmund­ner Espla­na­de wird aktu­ell bis in eine Maxi­mal­tie­fe von 300 Metern gebohrt. Grund ist der Umstieg von der Gas­hei­zung im Stadt­thea­ter auf erneu­er­ba­re Ener­gie, die durch eine aus zwei Wär­me­pum­pen und einem Erd­wär­me­son­den­feld gewon­nen wird. Damit kann im Win­ter Wär­me und im Som­mer Küh­lung geschaf­fen werden.

Die Inves­ti­ti­ons­sum­me für die­se inno­va­ti­ve Geo­ther­mie­an­la­ge beträgt rund eine Mil­li­on Euro, die zum Teil aus Bun­des­mit­teln stam­men. Die lau­fen­den Ener­gie­kos­ten wer­den dadurch mas­siv gesenkt. Der Strom für die Umlauf­pum­pe stammt aus den neu­en Pho­to­vol­ta­ik­pa­nee­len, die auf dem Dach des Stadt­thea­ters instal­liert wur­den. So gese­hen, kos­tet der Betrieb der Anla­ge fak­tisch nichts.

„Öko­lo­gisch inno­va­ti­ve Lösun­gen zur Ener­gie­ge­win­nung und auch zur Nut­zung sind mir sehr wich­tig, jeder ein­zel­ne Euro ist hier sinn­voll und zukunfts­ori­en­tiert inves­tiert“, sagt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf (ÖVP). „Des­halb haben wir uns von Sei­ten der Stadt Gmun­den in Bezug auf die Ener­gie­ver­sor­gung des Stadt­thea­ters ganz bewusst den Fokus auf erneu­er­ba­re Ener­gien gelegt und uns für ein geo­ther­mi­sches Pro­jekt ent­schie­den. Die Arbei­ten schrei­ten zügig vor­an und wer­den noch in die­sem Jahr been­det sein. Mit die­sem letz­ten Schritt ist die auf­wän­di­ge Gene­ral­sa­nie­rung des Thea­ters dann erfolg­reich abge­schlos­sen, der Auf­ent­halts­kom­fort wird sich für das Publi­kum deut­lich erhöhen.“

„Strom von der Son­ne und Wär­me aus der Erde – mit die­ser Kom­bi­na­ti­on wird unser Stadt­thea­ter nach 150 Jah­ren zu einem ech­ten Vor­zei­ge­pro­jekt“, freut sich Vize­bür­ger­meis­te­rin und Umwelt­aus­schuss-Vor­sit­zen­de Ulri­ke Feicht­in­ger (Grü­ne). „Mit viel Fin­ger­spit­zen­ge­fühl hält moderns­te Tech­no­lo­gie Ein­zug in das denk­mal­ge­schütz­te Bau­werk: Die neue Wär­me­pum­pe sorgt im Win­ter für woh­li­ge Wär­me und kühlt das Thea­ter in den hei­ßen Mona­ten. Damit ver­bin­den wir Tra­di­ti­on mit Zukunft und machen einen wei­te­ren Schritt hin zu einer unab­hän­gi­gen, kli­ma­fit­ten Ener­gie­ver­sor­gung für Gmunden.“

Bau­stadt­rat Rüdi­ger Fritz: „Mit dem Bau­amt der Stadt Gmun­den, allen vor­an mit Mar­kus Putz, wur­de ein neu­es Heiz- und Kühl­sys­tem im Zuge der Sanie­rung des Stadt­thea­ters pro­jek­tiert. Es gab meh­re­re Über­le­gun­gen, unter ande­rem die Nut­zung des See­was­sers, letzt­end­lich ent­schied man sich für eine wirt­schaft­li­che und effek­ti­ve Geo­ther­mie mit­tels meh­re­rer Tie­fen­boh­run­gen, wel­che im Bau­aus­schuss und im Gemein­de­rat beschlos­sen wur­den. Hier han­delt es sich um ein inno­va­ti­ves Pro­jekt, bei dem das alt­be­währ­te Stadt­thea­ter mit einer moder­nen Tech­nik ver­bun­den und somit sinn­voll in ein gemein­de­ei­ge­nes Gebäu­de inves­tiert wird. Somit konn­te ich als Bau­stadt­rat, trotz der damit ver­bun­de­nen Kos­ten, die­sem Vor­ha­ben zustimmen.“