Den ers­ten Schritt ins Berufs­le­ben setz­ten ges­tern, 1. Sep­tem­ber 2025, 36 Jugend­li­che bei der Ener­gie AG in Gmun­den. Sie star­ten ihre Aus­bil­dung in den Beru­fen Ener­gie­tech­nik, Metall­tech­nik und im Bereich IT-Systemtechnik.

„Die Lehr­lings­aus­bil­dung in der Ener­gie AG hat einen beson­ders hohen Stel­len­wert und bil­det das Fun­da­ment für bes­tens qua­li­fi­zier­te Talen­te. Unse­re Lehr­lin­ge brin­gen neue Ideen ein, berei­chern uns mit ihrem Enga­ge­ment und beglei­ten uns als Ener­gie AG auf unse­rem Weg in Rich­tung erneu­er­ba­re Ener­gie­zu­kunft. Ich wün­sche unse­ren künf­ti­gen Fach­kräf­ten einen guten Start ins Berufs­le­ben“, so Ener­gie AG-CEO Leon­hard Schit­ter. Um den stei­gen­den Per­so­nal­be­darf auch künf­tig zu decken, sol­len die Lehr­werk­stät­te und das Lehr­lings­wohn­heim nun erwei­tert und moder­ni­siert wer­den. Bis 2035 sol­len in Sum­me mehr als 430 Fach­kräf­te in der haus­ei­ge­nen Lehr­werk­statt aus­ge­bil­det werden.

„Unse­re Auf­ga­be ist es, umfang­rei­ches Wis­sen zu ver­mit­teln und unse­re Lehr­lin­ge best­mög­lich auf die Arbeits­welt vor­zu­be­rei­ten. Neben der Kom­bi­na­ti­on aus Theo­rie und Pra­xis legen wir auch gro­ßen Wert auf das Mit­ein­an­der. Wir neh­men uns Zeit und gehen auf die indi­vi­du­el­len Ent­wick­lungs­po­ten­tia­le unse­rer Lehr­lin­ge ein“, erklärt Mat­thi­as Pesen­dor­fer, Lei­ter der Lehr­werk­stät­te am Stand­ort Gmunden.

Vor 82 Jah­ren star­te­ten die ers­ten Lehr­lin­ge in der Lehr­werk­statt in Gmun­den und leg­ten damit den Grund­stein für die erfolg­rei­che Lehr­lings­aus­bil­dung in der Ener­gie AG. Die Lehr­lings­aus­bil­dung bie­tet eine umfas­sen­de pra­xis­ori­en­tier­te Aus­bil­dung in den ver­schie­dens­ten Ein­satz­be­rei­chen des Kon­zerns, ein Fokus wird auf das The­ma Digi­ta­li­sie­rung gelegt. Der­zeit befin­den sich 120 Lehr­lin­ge in Aus­bil­dung. Im eige­nen Aus­bil­dungs­zen­trum in Gmun­den wur­den bereits mehr als 1.500 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det. Rund die Hälf­te davon sind heu­te noch in den ver­schie­dens­ten Berei­chen des Unter­neh­mens tätig.