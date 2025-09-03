Den ersten Schritt ins Berufsleben setzten gestern, 1. September 2025, 36 Jugendliche bei der Energie AG in Gmunden. Sie starten ihre Ausbildung in den Berufen Energietechnik, Metalltechnik und im Bereich IT-Systemtechnik.
„Die Lehrlingsausbildung in der Energie AG hat einen besonders hohen Stellenwert und bildet das Fundament für bestens qualifizierte Talente. Unsere Lehrlinge bringen neue Ideen ein, bereichern uns mit ihrem Engagement und begleiten uns als Energie AG auf unserem Weg in Richtung erneuerbare Energiezukunft. Ich wünsche unseren künftigen Fachkräften einen guten Start ins Berufsleben“, so Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Um den steigenden Personalbedarf auch künftig zu decken, sollen die Lehrwerkstätte und das Lehrlingswohnheim nun erweitert und modernisiert werden. Bis 2035 sollen in Summe mehr als 430 Fachkräfte in der hauseigenen Lehrwerkstatt ausgebildet werden.
„Unsere Aufgabe ist es, umfangreiches Wissen zu vermitteln und unsere Lehrlinge bestmöglich auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Neben der Kombination aus Theorie und Praxis legen wir auch großen Wert auf das Miteinander. Wir nehmen uns Zeit und gehen auf die individuellen Entwicklungspotentiale unserer Lehrlinge ein“, erklärt Matthias Pesendorfer, Leiter der Lehrwerkstätte am Standort Gmunden.
Vor 82 Jahren starteten die ersten Lehrlinge in der Lehrwerkstatt in Gmunden und legten damit den Grundstein für die erfolgreiche Lehrlingsausbildung in der Energie AG. Die Lehrlingsausbildung bietet eine umfassende praxisorientierte Ausbildung in den verschiedensten Einsatzbereichen des Konzerns, ein Fokus wird auf das Thema Digitalisierung gelegt. Derzeit befinden sich 120 Lehrlinge in Ausbildung. Im eigenen Ausbildungszentrum in Gmunden wurden bereits mehr als 1.500 Lehrlinge ausgebildet. Rund die Hälfte davon sind heute noch in den verschiedensten Bereichen des Unternehmens tätig.
