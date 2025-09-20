Sams­tag­vor­mit­tag wur­de die Feu­er­wehr Reindl­mühl zu einem Unfall am Tan­nach­weg auf dem Gmund­ner­berg alar­miert. Wei­ters wur­de auch die Feu­er­wehr Alt­müns­ter ange­for­dert. Ein Pkw war auf­grund eines tech­ni­schen Defekts ins Rol­len gera­ten und rund hun­dert Meter in stei­les Gelän­de gestürzt.

Glück­li­cher­wei­se befand sich kei­ne Per­son im Fahr­zeug, wodurch Schlim­me­res ver­hin­dert wer­den konn­te. Der Wagen kam nach einem Über­schlag in dich­tem Gestrüpp anschlie­ßend auf den Rädern zu ste­hen. Die Feu­er­wehr Reindl­mühl und die Kame­ra­den der FF Alt­müns­ter arbei­ten pro­fes­sio­nell zusam­men, um das Auto zu bergen.

Zunächst wur­de der Pkw im unweg­sa­men Gelän­de gesi­chert. Zudem muss­te mit einer Motor­sä­ge eine Schnei­se geschaf­fen wer­den, damit die Ein­satz­kräf­te Zugang erhiel­ten. Durch die­se Öff­nung konn­ten Stahl­sei­le zum Fahr­zeug geführt werden.

Anschlie­ßend zog ein Trak­tor in Kom­bi­na­ti­on mit der Win­de des Tank­lösch­fahr­zeugs Reindl­mühl das Auto Stück für Stück berg­auf. Wei­ter­hin war mehr­fa­ches Umrüs­ten der Sei­le not­wen­dig, bis der Pkw nach fast zwei Stun­den an sei­nem Aus­gangs­punkt zurück­ge­bracht wurde.

„Es war ein schweiß­trei­ben­der Ein­satz, bei die­sen hohen Tem­pe­ra­tu­ren, aber das Ergeb­nis spricht für sich“, so der Ein­satz­lei­ter von Reindl­mühl nach Abschluss der Arbei­ten. Schließ­lich über­gab man den ver­un­fall­ten Wagen einem ört­li­chen Abschleppdienst.

Bei die­sem Ereig­nis waren ins­ge­samt 19 Feu­er­wehr­leu­te sowie zwei Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on im Einsatz.

Bericht und Fotos: FF Altmünster/Fischer