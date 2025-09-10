Am Diens­tag­abend wur­de die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Alt­müns­ter von Haus­be­sit­zern alar­miert, nach­dem ein unge­wöhn­li­ches Rascheln im Kamin zu hören war. Ein fast zehn Kilo­gramm schwe­rer Uhu steck­te in einer Kamin­röh­re fest und konn­te ohne Hil­fe nicht mehr befreit werden.

Der Ein­satz begann mit einer gründ­li­chen Lage­be­sich­ti­gung. Zunächst war nur durch ein klei­nes War­tungs­tür­chen sicht­bar, dass der impo­san­te Greif­vo­gel in der engen Öff­nung gefan­gen war. Die Feu­er­wehr ent­schied daher, die Tier­ret­tung Ober­ös­ter­reich aus Lindach zur Unter­stüt­zung hin­zu­zu­zie­hen. Gemein­sam wur­de über­legt, wel­che Metho­den für eine siche­re Ber­gung in Fra­ge kommen.

Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber erklär­te: „Wir muss­ten genau abwä­gen, wie wir vor­ge­hen, damit das Tier nicht noch mehr Stress oder Ver­let­zun­gen erlei­det.“ daher wur­de auch Rück­spra­che mit einem Tier­arzt gehal­ten, um eine fach­ge­rech­te Vor­ge­hens­wei­se sicherzustellen.

Aufwändige Rettungsaktion

Die Ret­tungs­ak­ti­on dau­er­te fast zwei Stun­den. Mehr­fach ver­such­te man zunächst, den Uhu vor­sich­tig nach oben hin­aus­zu­füh­ren. Als dies nicht gelang, ent­schie­den sich die Ein­satz­kräf­te, die Öff­nung beim Kamin­tür­chen mit Spe­zi­al­werk­zeu­gen vor­sich­tig zu erweitern.

Schritt für Schritt arbei­te­ten Feu­er­wehr und Tier­ret­tung zusam­men. Schließ­lich konn­te der Vogel mit­hil­fe kratz- und biss­fes­ter Hand­schu­he gefasst und in einen geeig­ne­ten Trans­port­kä­fig gesetzt wer­den. Das Tier erlitt nur leich­te Ver­let­zun­gen, war jedoch deut­lich erschöpft.

„Dank der schnel­len Reak­ti­on der Haus­be­sit­zer und der her­vor­ra­gen­den Zusam­men­ar­beit mit der Tier­ret­tung konn­te ein glück­li­ches Ende erreicht wer­den“, beton­te Gruber.

Uhu in Wildtierstation

Nach der Ber­gung wur­de der Greif­vo­gel von der Tier­ret­tung in die Wild­tier­sta­ti­on Aurach­tal gebracht. Dort küm­mert sich Gabi Kaar um die wei­te­re Pfle­ge und Gene­sung des Tie­res. Eine Nach­fra­ge ergab, dass sich der Uhu inzwi­schen gut erholt und wie­der Appe­tit zeigt. Nach voll­stän­di­ger Gene­sung wird er in sei­ne natür­li­che Umge­bung entlassen.

Dank an Tierrettung und ehrenamtlichen Helfern

Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter bedank­te sich aus­drück­lich bei Domi­nik Aicher von der Tier­ret­tung Ober­ös­ter­reich für die pro­fes­sio­nel­le und rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit. Sol­che Ein­sät­ze ver­deut­li­chen, wie wich­tig das Zusam­men­spiel zwi­schen ehren­amt­li­chen Hel­fern und spe­zia­li­sier­ten Orga­ni­sa­tio­nen ist. Der majes­tä­ti­sche Vogel erhält nun die Chan­ce auf eine bal­di­ge Rück­kehr in die Freiheit.

Bericht: FF Altmünster

Fotos: FF Alt­müns­ter und Wildtierstation