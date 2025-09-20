In Altmünster kam es Freitagnachmittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht: Eine Fußgängerin wurde am Schutzweg erfasst.
Unfall am Schutzweg
Eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Gmunden überquerte am 19. September 2025 gegen 15 Uhr auf Höhe des Friedhofs die B145. Kurz bevor sie den Gehsteig der gegenüberliegenden Straßenseite erreichte, wurde sie von einem aus Richtung Gmunden kommenden Auto erfasst.
Lenker flüchtete
Laut Polizei hielt der unbekannte Autolenker nach der Kollision kurz auf einem Parkplatz an, setzte seine Fahrt jedoch sofort in Richtung Ebensee fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen moosgrünen PKW mit Stufenheck und tschechischen Kennzeichen.
Polizei bittet um Hinweise
Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altmünster unter 059133/4101–100 zu melden.
Quelle: Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
