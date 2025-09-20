In Alt­müns­ter kam es Frei­tag­nach­mit­tag zu einem Unfall mit Fah­rer­flucht: Eine Fuß­gän­ge­rin wur­de am Schutz­weg erfasst.

Unfall am Schutzweg

Eine 55-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den über­quer­te am 19. Sep­tem­ber 2025 gegen 15 Uhr auf Höhe des Fried­hofs die B145. Kurz bevor sie den Geh­steig der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te erreich­te, wur­de sie von einem aus Rich­tung Gmun­den kom­men­den Auto erfasst.

Lenker flüchtete

Laut Poli­zei hielt der unbe­kann­te Auto­len­ker nach der Kol­li­si­on kurz auf einem Park­platz an, setz­te sei­ne Fahrt jedoch sofort in Rich­tung Eben­see fort. Bei dem flüch­ti­gen Fahr­zeug han­delt es sich um einen moos­grü­nen PKW mit Stu­fen­heck und tsche­chi­schen Kennzeichen.

Polizei bittet um Hinweise

Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Alt­müns­ter unter 059133/4101–100 zu melden.

Quel­le: Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung