Bei strahlendem Wetter fand in Bad Ischl der Energie AG Landescup der Skispringer statt. Die Athletinnen und Athleten des NTS lieferten eine imposante Leistung. Laura Steinmaurer, Jakob Quehenberger und die „Großen“ Xaver Schusterbauer und Lorenz Podlipnik konnten alle nach dem ersten Sprunglauf auf das Stöckchen wurden zurecht für ihre Leistungen gefeiert.
Am ersten Tag gehört zum Sprung auch die Kombination. Im Unterschied zum Winter müssen die jungen Sportler einen Cross-Country Lauf mit bis zu 4 km absolvieren. In dieser Disziplin war Laura Steinmaurer nicht zu besiegen. Mit einem unglaublichen Lauf schaffte es Raphael Naumann mit großem Rückstand nach dem Springen noch auf Platz 3.
Am Sonntag stand ein weiterer Sprunglauf auf dem Programm, und auch an diesem Vormittag sahen die zahlreichen Zuschauer tolle Leistungen. Auch hier waren die jungen Adler des NTS immer vorne mit dabei. Insgesamt blickt der ASVÖ Nordic Team Salzkammergut auf ein erfolgreiches Wochenende zurück.
Der nächste Landescup findet in Höhnhart statt. Auch hier werden unsere Nachwuchstalent wieder Vollgas geben und den einen oder anderen Pokal mit nach Hause nehmen.
Das Nordic Skiteam Salzkammergut bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, allen freiwilligen Helfern und Zuschauern.
Die detaillierten Ergebnisse unter www.nordicskiteam.at
