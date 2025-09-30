Bei strah­len­dem Wet­ter fand in Bad Ischl der Ener­gie AG Lan­des­cup der Ski­sprin­ger statt. Die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des NTS lie­fer­ten eine impo­san­te Leis­tung. Lau­ra Stein­mau­rer, Jakob Que­hen­ber­ger und die „Gro­ßen“ Xaver Schus­ter­bau­er und Lorenz Pod­lip­nik konn­ten alle nach dem ers­ten Sprung­lauf auf das Stöck­chen wur­den zurecht für ihre Leis­tun­gen gefeiert.

Am ers­ten Tag gehört zum Sprung auch die Kom­bi­na­ti­on. Im Unter­schied zum Win­ter müs­sen die jun­gen Sport­ler einen Cross-Coun­try Lauf mit bis zu 4 km absol­vie­ren. In die­ser Dis­zi­plin war Lau­ra Stein­mau­rer nicht zu besie­gen. Mit einem unglaub­li­chen Lauf schaff­te es Rapha­el Nau­mann mit gro­ßem Rück­stand nach dem Sprin­gen noch auf Platz 3.

Am Sonn­tag stand ein wei­te­rer Sprung­lauf auf dem Pro­gramm, und auch an die­sem Vor­mit­tag sahen die zahl­rei­chen Zuschau­er tol­le Leis­tun­gen. Auch hier waren die jun­gen Adler des NTS immer vor­ne mit dabei. Ins­ge­samt blickt der ASVÖ Nor­dic Team Salz­kam­mer­gut auf ein erfolg­rei­ches Wochen­en­de zurück.

Der nächs­te Lan­des­cup fin­det in Höhn­hart statt. Auch hier wer­den unse­re Nach­wuchs­ta­lent wie­der Voll­gas geben und den einen oder ande­ren Pokal mit nach Hau­se nehmen.

Das Nor­dic Ski­team Salz­kam­mer­gut bedankt sich herz­lich bei allen Spon­so­ren, allen frei­wil­li­gen Hel­fern und Zuschauern.

Die detail­lier­ten Ergeb­nis­se unter www.nordicskiteam.at