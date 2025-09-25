Am Sonntag 14.9.2025 war es endlich so weit. 39 Pensionistinnen und Pensionisten des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt machten sich mit Busreisen Fröch auf den Weg zu einer Bade- und Radreise nach Portoroz/Istrien. Nach längerer Fahrt mit toller Stimmung im Bus errichte die Reisegruppe das Hotel Riviera — Terme & Wellness LifeClass direkt am Meer, dass sie mit seinem exklusiven Ambiente und seinen einzigartigen Wellnesseinrichtungen sofort begeistert hat. Für Entspannung sorgte die weitläufige Sonnenterrasse, der hoteleigene Strand und auch der Swimmingpool mit beheiztem Meerwasser samt Wellnessbereich und Fitnesscenter.
Tags darauf machten sich 32 Radfahrer/innen bei Kaiserwetter auf den Weg, um die Küstenregion und die umliegenden Berge zu erkunden. Insgesamt standen 3 Radtage am Programm, wobei als Höhepunkt des Radfahren der Parenzana Radweg, eine aufgelassene Eisenbahnlinie von Triest nach Porec geradelt wurde. Radguide Peter Forst mit seinen Helfern Bert Binder, Hans Lüftinger und Alfred Geyerhofer führten die Radler unfallfrei und pannenfrei durch die 3 Radtage. Die restlichen 7 Reiseteilnehmer/innen machten es sich in Portoroz gemütlich und genossen die Tage mit Wanderungen, am Pool und Strand und ließen es sich so richtig gut gehen. Leider vergingen die Tage viel zu schnell und schon war am 18.9.2025 wieder die Heimreise am Programm. Viele tolle Erinnerungen bleiben und ein Dankeschön gebührt den Reiseleitern Heidi Hampel und Peter Forst samt allen Helfern und natürlich dem Busfahrer von Reisen Fröch, die die Reise zu einem unvergessenen Erlebnis machten.
