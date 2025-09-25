Am Sonn­tag 14.9.2025 war es end­lich so weit. 39 Pen­sio­nis­tin­nen und Pen­sio­nis­ten des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt mach­ten sich mit Bus­rei­sen Fröch auf den Weg zu einer Bade- und Rad­rei­se nach Portoroz/Istrien. Nach län­ge­rer Fahrt mit tol­ler Stim­mung im Bus errich­te die Rei­se­grup­pe das Hotel Rivie­ra — Ter­me & Well­ness LifeClass direkt am Meer, dass sie mit sei­nem exklu­si­ven Ambi­en­te und sei­nen ein­zig­ar­ti­gen Well­ness­ein­rich­tun­gen sofort begeis­tert hat. Für Ent­span­nung sorg­te die weit­läu­fi­ge Son­nen­ter­ras­se, der hotel­ei­ge­ne Strand und auch der Swim­ming­pool mit beheiz­tem Meer­was­ser samt Well­ness­be­reich und Fitnesscenter.

Tags dar­auf mach­ten sich 32 Radfahrer/innen bei Kai­ser­wet­ter auf den Weg, um die Küs­ten­re­gi­on und die umlie­gen­den Ber­ge zu erkun­den. Ins­ge­samt stan­den 3 Rad­ta­ge am Pro­gramm, wobei als Höhe­punkt des Rad­fah­ren der Parenz­a­na Rad­weg, eine auf­ge­las­se­ne Eisen­bahn­li­nie von Tri­est nach Porec gera­delt wur­de. Rad­gui­de Peter Forst mit sei­nen Hel­fern Bert Bin­der, Hans Lüf­tin­ger und Alfred Gey­er­ho­fer führ­ten die Rad­ler unfall­frei und pan­nen­frei durch die 3 Rad­ta­ge. Die rest­li­chen 7 Reiseteilnehmer/innen mach­ten es sich in Por­to­roz gemüt­lich und genos­sen die Tage mit Wan­de­run­gen, am Pool und Strand und lie­ßen es sich so rich­tig gut gehen. Lei­der ver­gin­gen die Tage viel zu schnell und schon war am 18.9.2025 wie­der die Heim­rei­se am Pro­gramm. Vie­le tol­le Erin­ne­run­gen blei­ben und ein Dan­ke­schön gebührt den Rei­se­lei­tern Hei­di Ham­pel und Peter Forst samt allen Hel­fern und natür­lich dem Bus­fah­rer von Rei­sen Fröch, die die Rei­se zu einem unver­ges­se­nen Erleb­nis machten.