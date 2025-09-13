Von 6. bis 8. Juni 2025 stand Pfaf­fing wie­der ganz im Zei­chen des tra­di­tio­nel­len FF-Fests HAU­RUCK – und auch heu­er sorg­te ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für Begeis­te­rung bei Jung und Alt.

Frei­tag: Hügl­cup 2025

Zum Auf­takt fand der Hügl­cup 2025 statt, der Bewerbs­grup­pen aus nah und fern nach Pfaf­fing lock­te. In span­nen­den Durch­gän­gen zeig­ten die Mann­schaf­ten Höchst­leis­tun­gen – und wur­den von den vie­len Besu­che­rin­nen und Besu­chern laut­stark angefeuert.

Die Sie­ger:

Damen­wer­tung 👩‍🚒

🥇 Red­lei­ten 3

🥈 Ober­al­ber­ting 2

🥉 Zell am Moos 1

🥇 Kema­ting 1

🥈 Stein­dorf 1

🥉 Red­lei­ten 2 & Kema­ting 2 (ex aequo)

Ein gro­ßes Dan­ke­schön ging an die Bewer­ter Schall­mei­ner Mar­tin, Durch­ner Max, Seidl Mario und Hue­mer Lois. Die fest­li­che Sie­ger­eh­rung führ­ten Bür­ger­meis­te­rin Gabrie­le Aigen­stuh­ler, Mat­thi­as Gram­lin­ger und Kom­man­dant Rein­hard Scheibl durch. Die schöns­ten Momen­te hielt Foto­graf Thal­ham­mer Gust fest.

Sams­tag: Rock Night mit Rockarella

Am Sams­tag­abend hieß es dann Büh­ne frei für Rock­arel­la: Mit ihrer ener­gie­ge­la­de­nen Show brach­ten sie das Fest­zelt zum Beben und sorg­ten für eine legen­dä­re Par­ty­nacht für Jung und Junggebliebene.

Sonn­tag: Früh­schop­pen & Familienprogramm

Der Sonn­tag stand ganz im Zei­chen von Tra­di­ti­on und Gemein­schaft. Bei einem fei­er­li­chen Früh­schop­pen wur­de die Part­ner­schafts­ur­kun­de mit der Feu­er­wehr Pfaffing/Rosenheim (Bay­ern) unter­zeich­net – ein his­to­ri­scher Moment für die grenz­über­schrei­ten­de Kameradschaft.

Par­al­lel begeis­ter­te das bun­te Kin­der­pro­gramm mit Jon­gleur, Kin­der­schmin­ken, Hüpf­burg, Fahr­ten im Feu­er­wehr­au­to und vie­lem mehr die jüngs­ten Gäste.

Den fei­er­li­chen Rah­men steck­te die Tanz­l­mu­si Frank and the Boys.

Fazit & Ausblick

Das FF-Fest HAU­RUCK 2025 war ein vol­ler Erfolg – drei Tage Kame­rad­schaft, Spaß, Musik und Gemein­schaft für Groß und Klein.

👉 Dar­um jetzt schon vor­mer­ken: Das nächs­te FF-Fest HAU­RUCK fin­det von 11. bis 13. Sep­tem­ber 2026 statt! Am bes­ten gleich alle drei Tage ein­tra­gen – es wird noch besser! 🚒🎉

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pfaf­fing bedankt sich herz­lich bei allen Besu­che­rin­nen und Besu­chern, Hel­fe­rin­nen und Hel­fern sowie Unter­stüt­zern – und freut sich, euch 2026 wie­der will­kom­men zu heißen.