In der Gemeinde Redlham wird schon seit Jahrzehnten intensiv Schotter abgebaut. Die dadurch entstandenen aufgelassenen Schottergruben entwickelten sich in den letzten Jahren immer mehr zu einem neuen Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, aber auch mit ihren himmelblauen Seen zu einem beliebten Naherholungsgebiet für viele Menschen in der Umgebung.
Dieses Vorzeigebeispiel einer gelungenen Renaturierung von Schottergruben wählte die Wandergruppe des Pensionistenverbands Altmünster zum Ziel ihrer Monatswanderung und bestaunte dabei die beeindruckende Fauna und Flora.
Wandern und dabei die Natur beobachten machen bekanntlich durstig und hungrig. Die hervorragende Küche und die flinken Kellnerinnen beim Zigeunerwirt ließen die Strapazen der Wanderung aber schnell vergessen.
