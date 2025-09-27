In der Gemein­de Redl­ham wird schon seit Jahr­zehn­ten inten­siv Schot­ter abge­baut. Die dadurch ent­stan­de­nen auf­ge­las­se­nen Schot­ter­gru­ben ent­wi­ckel­ten sich in den letz­ten Jah­ren immer mehr zu einem neu­en Lebens­raum für vie­le Pflan­zen und Tie­re, aber auch mit ihren him­mel­blau­en Seen zu einem belieb­ten Nah­erho­lungs­ge­biet für vie­le Men­schen in der Umgebung.

Die­ses Vor­zei­ge­bei­spiel einer gelun­ge­nen Rena­tu­rie­rung von Schot­ter­gru­ben wähl­te die Wan­der­grup­pe des Pen­sio­nis­ten­ver­bands Alt­müns­ter zum Ziel ihrer Monats­wan­de­rung und bestaun­te dabei die beein­dru­cken­de Fau­na und Flora.

Wan­dern und dabei die Natur beob­ach­ten machen bekannt­lich durs­tig und hung­rig. Die her­vor­ra­gen­de Küche und die flin­ken Kell­ne­rin­nen beim Zigeu­ner­wirt lie­ßen die Stra­pa­zen der Wan­de­rung aber schnell vergessen.