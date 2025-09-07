Der letz­te Sams­tag in den Som­mer­fe­ri­en stand auch heu­er wie­der ganz im Zei­chen des Schul­start­fests der Ener­gie AG in Timel­kam: Mehr als 2.500 Besucher:innen nutz­ten die Gele­gen­heit, in die Welt der Ener­gie­ver­sor­gung ein­zu­tau­chen. Zahl­rei­che Attrak­tio­nen luden zum Mit­ma­chen und Aus­pro­bie­ren ein. Ein Publi­kums­ma­gnet war auch der Auf­tritt von Musi­kact Alex­an­der Eder & Band.

„Als Ener­gie AG möch­ten wir Kin­der und Jugend­li­che auf eine span­nen­de Rei­se in die Welt der Ener­gie­er­zeu­gung mit­neh­men. Unser Kraft­werks­stand­ort in Timel­kam bie­tet dafür die idea­len Vor­aus­set­zun­gen. Es ist uns ein beson­de­res Anlie­gen, jun­gen Men­schen schon früh Ein­bli­cke in das fas­zi­nie­ren­de The­ma Ener­gie zu ermög­li­chen und ihre Begeis­te­rung für Tech­nik zu wecken. Umso mehr freut es mich, dass so vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu unse­rem Schul­start­fest gekom­men sind“, so Ener­gie AG-CTO Alex­an­der Kirchner.

Der his­to­ri­sche Kraft­werks­park in Timel­kam ver­wan­del­te sich am Sams­tag bereits zum 9. Mal in eine Erleb­nis­zo­ne für Groß und Klein – von der Zau­ber­show, dem Kin­der­schmin­ken, über ver­schie­dens­te Fun-E-Mobi­le bis hin zu den Besich­ti­gun­gen des Ener­gie­mu­se­ums. Das High­light des Nach­mit­tags war der Auf­tritt des Musi­kacts Alex­an­der Eder & Band. Sel­fies und Auto­gram­me der LASK-Spie­ler Moses Usor, Samu­el Ade­ni­ran und Ade­tun­ji Ades­hi­na stan­den genau­so am Pro­gramm wie Auto­gramm­stun­den mit Sport­fa­mi­li­en-Mit­glied Bet­ti­na Plank (Kara­te) und Tik­Tok-Queen Anna Stri­gl. Die kos­ten­lo­sen und nost­al­gi­schen Dampf­lok­fahr­ten zwi­schen dem Kraft­werk und Ampfl­wang waren für alle ein beson­de­res Erlebnis.

Über das Schulstartfest:

Das Schul­start­fest der Ener­gie AG fand heu­er bereits zum 9. Mal statt und war von Beginn an ein Publi­kums­ma­gnet. In Sum­me nutz­ten bereits mehr als 18.000 Besucher:innen die Gele­gen­heit, in die Welt der Ener­gie­ver­sor­gung ein­zu­tau­chen. Die Ver­an­stal­tung wur­de ins Leben geru­fen, um Kin­der und Jugend­li­che spie­le­risch für das The­ma Ener­gie zu begeis­tern. Mit der „Erleb­nis­welt Ener­gie” und dem Muse­um „Strom­ge­schich­ten“ bie­tet die Ener­gie AG am Kraft­werks­park Timel­kam ein frei zugäng­li­ches Bil­dungs- und Frei­zeit­an­ge­bot, das von Pri­vat­per­so­nen als auch Grup­pen, Ver­ei­nen und Schu­len das gan­ze Jahr über gegen Vor­anmel­dung genutzt wer­den kann.