Der letzte Samstag in den Sommerferien stand auch heuer wieder ganz im Zeichen des Schulstartfests der Energie AG in Timelkam: Mehr als 2.500 Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, in die Welt der Energieversorgung einzutauchen. Zahlreiche Attraktionen luden zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Ein Publikumsmagnet war auch der Auftritt von Musikact Alexander Eder & Band.
„Als Energie AG möchten wir Kinder und Jugendliche auf eine spannende Reise in die Welt der Energieerzeugung mitnehmen. Unser Kraftwerksstandort in Timelkam bietet dafür die idealen Voraussetzungen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen schon früh Einblicke in das faszinierende Thema Energie zu ermöglichen und ihre Begeisterung für Technik zu wecken. Umso mehr freut es mich, dass so viele Besucherinnen und Besucher zu unserem Schulstartfest gekommen sind“, so Energie AG-CTO Alexander Kirchner.
Der historische Kraftwerkspark in Timelkam verwandelte sich am Samstag bereits zum 9. Mal in eine Erlebniszone für Groß und Klein – von der Zaubershow, dem Kinderschminken, über verschiedenste Fun-E-Mobile bis hin zu den Besichtigungen des Energiemuseums. Das Highlight des Nachmittags war der Auftritt des Musikacts Alexander Eder & Band. Selfies und Autogramme der LASK-Spieler Moses Usor, Samuel Adeniran und Adetunji Adeshina standen genauso am Programm wie Autogrammstunden mit Sportfamilien-Mitglied Bettina Plank (Karate) und TikTok-Queen Anna Strigl. Die kostenlosen und nostalgischen Dampflokfahrten zwischen dem Kraftwerk und Ampflwang waren für alle ein besonderes Erlebnis.
Über das Schulstartfest:
Das Schulstartfest der Energie AG fand heuer bereits zum 9. Mal statt und war von Beginn an ein Publikumsmagnet. In Summe nutzten bereits mehr als 18.000 Besucher:innen die Gelegenheit, in die Welt der Energieversorgung einzutauchen. Die Veranstaltung wurde ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche spielerisch für das Thema Energie zu begeistern. Mit der „Erlebniswelt Energie” und dem Museum „Stromgeschichten“ bietet die Energie AG am Kraftwerkspark Timelkam ein frei zugängliches Bildungs- und Freizeitangebot, das von Privatpersonen als auch Gruppen, Vereinen und Schulen das ganze Jahr über gegen Voranmeldung genutzt werden kann.
