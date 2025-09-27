Gemein­sam mit dem Hotel Aus­tria-Muse­um der Stadt Bad Ischl, der Lehár­vil­la und dem K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den öff­net das Hand.Werk.Haus Salz­kam­mer­gut erst­mals anläss­lich der Lan­gen Nacht der Muse­en sei­ne Pforten.

Am Sams­tag, 4. Okto­ber 2025, von 18 bis 24 Uhr erwar­tet die Besucher*innen des Hand.Werk.Haus Volks­mu­sik, Hand­werk, Genuss und die Son­der­aus­stel­lung „Was Hän­de kön­nen-Hand­werk macht Schu­le“. Beson­ders freu­en wir uns, wenn unse­re gro­ßen und klei­nen Besucher*innen mit den anwe­sen­den Handwerker*innen ins Gespräch kom­men und unter „fach­li­cher“ Anlei­tung an offe­nen Sta­tio­nen selbst Hand anle­gen: Lehm, Zahn­rä­der und Uhr­wer­ke, Holz, Stein, Papier, Tex­til und mehr war­ten dar­auf, von Kin­der- und Erwach­se­nen­hän­den „begrif­fen“ und aus­pro­biert zu wer­den. Mit dabei sind unter ande­rem Uhr­ma­cher, Tisch­ler, Stein­metz, Gold­schmied, Haf­ner­meis­ter, Foto­graf und andere.

Eine erleb­nis­rei­che Nacht für Groß & Klein vol­ler Begeg­nun­gen, Genuss und hand­werk­li­cher Viel­falt. Eine Ein­tritts­kar­te gilt für Hotel Aus­tria, Lehár­vil­la, Kam­mer­hof und Hand.Werk.Haus.