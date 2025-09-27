Gemeinsam mit dem Hotel Austria-Museum der Stadt Bad Ischl, der Lehárvilla und dem K‑Hof Kammerhof Museum Gmunden öffnet das Hand.Werk.Haus Salzkammergut erstmals anlässlich der Langen Nacht der Museen seine Pforten.
Am Samstag, 4. Oktober 2025, von 18 bis 24 Uhr erwartet die Besucher*innen des Hand.Werk.Haus Volksmusik, Handwerk, Genuss und die Sonderausstellung „Was Hände können-Handwerk macht Schule“. Besonders freuen wir uns, wenn unsere großen und kleinen Besucher*innen mit den anwesenden Handwerker*innen ins Gespräch kommen und unter „fachlicher“ Anleitung an offenen Stationen selbst Hand anlegen: Lehm, Zahnräder und Uhrwerke, Holz, Stein, Papier, Textil und mehr warten darauf, von Kinder- und Erwachsenenhänden „begriffen“ und ausprobiert zu werden. Mit dabei sind unter anderem Uhrmacher, Tischler, Steinmetz, Goldschmied, Hafnermeister, Fotograf und andere.
Eine erlebnisreiche Nacht für Groß & Klein voller Begegnungen, Genuss und handwerklicher Vielfalt. Eine Eintrittskarte gilt für Hotel Austria, Lehárvilla, Kammerhof und Hand.Werk.Haus.
