Bei Dachreinigungsarbeiten ist am Sonntag im Bezirk Vöcklabruck ein Mann abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
“Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte am 31. August 2025 mit einem Gartenschlauch das Dach seines Wohnhauses reinigen. Er begab sich ungesichert auf das Dach, rutschte dabei aus und fiel gegen 13:20 Uhr etwa sechs Meter in die Tiefe, wo er rücklings am Boden zu liegen kam. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
