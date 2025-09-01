Bei Dach­rei­ni­gungs­ar­bei­ten ist am Sonn­tag im Bezirk Vöck­la­bruck ein Mann abge­stürzt und hat sich dabei schwe­re Ver­let­zun­gen zugezogen.

“Ein 40-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck woll­te am 31. August 2025 mit einem Gar­ten­schlauch das Dach sei­nes Wohn­hau­ses rei­ni­gen. Er begab sich unge­si­chert auf das Dach, rutsch­te dabei aus und fiel gegen 13:20 Uhr etwa sechs Meter in die Tie­fe, wo er rück­lings am Boden zu lie­gen kam. Nach der not­ärzt­li­chen Ver­sor­gung wur­de er mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung