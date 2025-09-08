Der Gmundner Straßenzug Am Graben, der von der Bahnhofstraße hinunter zum Stadttheater führt, soll in Zukunft einladender werden. Für mehr Lebensqualität sind allerdings Veränderungen nötig. Dazu ist die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt.
Die Umsetzung des Bürgerantrags „Erweiterung der bestehenden Begegnungszone“ hat begonnen: Mit dem Healthy-Streets-Ansatz wird ganzheitlich nicht nur aktive Mobilität gefördert, sondern über den Gesundheitsaspekt werden auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, die Sicherheit des öffentlichen (Straßen-)Raumes und die sozialen Kontakte berücksichtigt. Im ersten Schritt wird der Veränderungsbedarf im Bereich „Am Graben“ durch einen partizipativen Prozess festgestellt.
Im Rahmen der Mobilitätswoche (16. bis 22. September) lädt die Stadtgemeinde Gmunden dazu ein, an einer Umfrage über den Straßenraum teilzunehmen – am Mobiltelefon oder mit Fragebogen. Dabei soll die Frage „Was denken Sie über den Graben und wie erleben Sie ihn derzeit?“ beantwortet werden. Die Passantenbefragung findet direkt vor der Bürgerservicestelle am Graben statt – am Dienstag, 16. September, von 7.30 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 17. September, von 7.30 bis 14 Uhr. Erfrischungsgetränke stehen für alle Teilnehmenden bereit!
