Der Gmund­ner Stra­ßen­zug Am Gra­ben, der von der Bahn­hof­stra­ße hin­un­ter zum Stadt­thea­ter führt, soll in Zukunft ein­la­den­der wer­den. Für mehr Lebens­qua­li­tät sind aller­dings Ver­än­de­run­gen nötig. Dazu ist die Mei­nung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gefragt.

Die Umset­zung des Bür­ger­an­trags „Erwei­te­rung der bestehen­den Begeg­nungs­zo­ne“ hat begon­nen: Mit dem Healt­hy-Streets-Ansatz wird ganz­heit­lich nicht nur akti­ve Mobi­li­tät geför­dert, son­dern über den Gesund­heits­aspekt wer­den auch die Auf­ent­halts­qua­li­tät in der Innen­stadt, die Sicher­heit des öffent­li­chen (Straßen-)Raumes und die sozia­len Kon­tak­te berück­sich­tigt. Im ers­ten Schritt wird der Ver­än­de­rungs­be­darf im Bereich „Am Gra­ben“ durch einen par­ti­zi­pa­ti­ven Pro­zess festgestellt.

Im Rah­men der Mobi­li­täts­wo­che (16. bis 22. Sep­tem­ber) lädt die Stadt­ge­mein­de Gmun­den dazu ein, an einer Umfra­ge über den Stra­ßen­raum teil­zu­neh­men – am Mobil­te­le­fon oder mit Fra­ge­bo­gen. Dabei soll die Fra­ge „Was den­ken Sie über den Gra­ben und wie erle­ben Sie ihn der­zeit?“ beant­wor­tet wer­den. Die Pas­san­ten­be­fra­gung fin­det direkt vor der Bür­ger­ser­vice­stel­le am Gra­ben statt – am Diens­tag, 16. Sep­tem­ber, von 7.30 bis 19 Uhr und am Mitt­woch, 17. Sep­tem­ber, von 7.30 bis 14 Uhr. Erfri­schungs­ge­trän­ke ste­hen für alle Teil­neh­men­den bereit!