Am Sonn­tag­abend kam es in Püh­ret im Bezirk Vöck­la­bruck zu einem Ver­kehrs­un­fall: Eine Neun­jäh­ri­ge lief beim Spie­len unver­mit­telt auf die Stra­ße und wur­de von einem Auto erfasst.

Unfall beim Spielen vor dem Wohnhaus

Der Vor­fall ereig­ne­te sich am 7. Sep­tem­ber 2025 gegen 17:45 Uhr. Das Mäd­chen spiel­te gemein­sam mit ande­ren Kin­dern im Bereich ihres Wohn­hau­ses Fan­gen. Beim Umrun­den eines schwer ein­seh­ba­ren Haus­ecks lief sie plötz­lich auf die Straße.

Pkw-Lenkerin konnte Kollision nicht verhindern

Zur glei­chen Zeit fuhr eine 71-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw aus Rich­tung Alten­sam kom­mend in Rich­tung Enns­berg. Trotz Voll­brem­sung konn­te sie den Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den. Das Kind wur­de vom Fahr­zeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Die Eltern der Neun­jäh­ri­gen leis­te­ten sofort Ers­te Hil­fe und setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang. Nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung wur­de das unbe­stimm­ten Gra­des ver­letz­te Mäd­chen mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Quel­le: LPD OÖ