Am Sonntagabend kam es in Pühret im Bezirk Vöcklabruck zu einem Verkehrsunfall: Eine Neunjährige lief beim Spielen unvermittelt auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst.
Unfall beim Spielen vor dem Wohnhaus
Der Vorfall ereignete sich am 7. September 2025 gegen 17:45 Uhr. Das Mädchen spielte gemeinsam mit anderen Kindern im Bereich ihres Wohnhauses Fangen. Beim Umrunden eines schwer einsehbaren Hausecks lief sie plötzlich auf die Straße.
Pkw-Lenkerin konnte Kollision nicht verhindern
Zur gleichen Zeit fuhr eine 71-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Pkw aus Richtung Altensam kommend in Richtung Ennsberg. Trotz Vollbremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.
Die Eltern der Neunjährigen leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das unbestimmten Grades verletzte Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
Quelle: LPD OÖ
Schreibe einen Kommentar