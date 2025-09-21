Am Sams­tag­abend ist eine 22-jäh­ri­ge Gleit­schirm­pi­lo­tin aus dem Bezirk Wels-Land am Traun­stein in Gmun­den abge­stürzt. Sie wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflogen.

Absturz kurz nach dem Start

Die Frau war am 20. Sep­tem­ber 2025 mit ihrem Gleit­schirm zur Natur­freun­de­hüt­te auf­ge­stie­gen, um bei Son­nen­un­ter­gang ins Tal zu flie­gen. Gegen 18:50 Uhr ver­such­te sie auf rund 1.550 Metern Höhe zu star­ten. Weni­ge Meter nach dem Abhe­ben klapp­te die lin­ke Flü­gel­sei­te ein – der Schirm kol­la­bier­te und stürz­te in einer Tru­del­be­we­gung ab. Die 22-Jäh­ri­ge rutsch­te rund 20 Meter über stei­les Fels­ge­län­de, konn­te sich aber an einem Fels­block fest­hal­ten und so einen wei­te­ren Absturz verhindern.

Rasche Rettung

Meh­re­re Berg­stei­ger beob­ach­te­ten den Unfall, setz­ten sofort die Ret­tungs­ket­te in Gang und leis­te­ten Ers­te Hil­fe. Gemein­sam mit ihnen gelang es der Ver­un­fall­ten, wie­der zur Natur­freun­de­hüt­te auf­zu­stei­gen. Dort wur­de sie vom Team des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 sowie von Berg­ret­tung und Alpin­po­li­zei ver­sorgt und anschlie­ßend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflogen.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich