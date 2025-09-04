Nach einem Ver­kehrs­un­fall vor knapp zwei Wochen in Laa­kir­chen, bei dem ein Rad­fah­rer schwer zu Sturz kam, sucht die Poli­zei nun nach Zeugen.

Am 21. August 2025 gegen 16:30 Uhr ereig­ne­te sich in Laa­kir­chen ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Rad­fah­rer stürz­te und sich schwer verletzte.

Ein der­zeit noch unbe­kann­ter männ­li­cher Len­ker fuhr mit einem wei­ßen Kas­ten­wa­gen, sil­ber­far­be­nen Fel­gen und grau­em Schrift­zug ent­lang der L1308 Gmö­ser­stra­ße Rich­tung Laa­kir­chen und bog links Rich­tung Gmun­der­stra­ße ab.

Zu die­sem Zeit­punkt fuhr ein 14-jäh­ri­ger Rad­fah­rer aus dem Bezirk Gmun­den ent­lang der L1308 Gmö­ser­stra­ße Rich­tung Laa­kir­chen Zen­trum, stürz­te und ver­letz­te sich am Arm schwer.

Der Len­ker des Kas­ten­wa­gens fuhr ohne anzu­hal­ten wei­ter. Hin­wei­se zum gesuch­ten Len­ker oder Flucht­fahr­zeug wer­den bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Laa­kir­chen unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4701 ent­ge­gen­ge­nom­men.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung