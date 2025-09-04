Nach einem Verkehrsunfall vor knapp zwei Wochen in Laakirchen, bei dem ein Radfahrer schwer zu Sturz kam, sucht die Polizei nun nach Zeugen.
Am 21. August 2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Laakirchen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte.
Ein derzeit noch unbekannter männlicher Lenker fuhr mit einem weißen Kastenwagen, silberfarbenen Felgen und grauem Schriftzug entlang der L1308 Gmöserstraße Richtung Laakirchen und bog links Richtung Gmunderstraße ab.
Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 14-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Gmunden entlang der L1308 Gmöserstraße Richtung Laakirchen Zentrum, stürzte und verletzte sich am Arm schwer.
Der Lenker des Kastenwagens fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum gesuchten Lenker oder Fluchtfahrzeug werden bei der Polizeiinspektion Laakirchen unter der Telefonnummer +43(0)59133 4701 entgegengenommen.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
Schreibe einen Kommentar