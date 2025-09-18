In Gmunden ist es am Mittwochnachmittag zu einem dramatischen Einsatz nach einem Hundebiss gekommen. Ein Mann wurde beim Versuch zwei Hunde zu trennen von einem Hund gebissen. Danach kippte er plötzlich reglos um. Ob die Bissverletzung allein so schwerwiegend war, oder der Mann in der Aufregung einen internen Notfall erlitt, war vorerst noch nicht geklärt.
“Zu einem Hundebiss kam es am 17. September 2025 gegen 14:30 Uhr auf der Esplanade in Gmunden. Eine 63-jährige Deutsche saß mit dem Hund einer Freundin auf einer Parkbank und hatte diesen mit einer Leine an der Bank befestigt. Als ein 79-jähriger Belgier dahinter mit seinem Hund vorbeiging, attackierte der Hund der Frau jenen des Mannes. Beide Urlauber versuchten die beiden Hunde zu trennen.
Nach Hundebiss bewusstlos — erfolgreich reanimiert
Während die Frau an der Leine ihres Hundes zog, versuchte der 79-Jährige die Hunde mit den Händen zu trennen. Dabei wurde er vom Hund der 63-Jährigen in Hand und Arm gebissen. Eine Zeugin rief wegen der starken Blutung die Einsatzkräfte. Während der Befragung der 63-Jährigen und der Zeugin kippte der 79-Jährige plötzlich um, lief blau an und verlor das Bewusstsein. Er musste durch Rettung und Notarzt unter Einsatz eines Defibrillators wiederbelebt werden. Nach der Stabilisierung wurde er ins Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
Schreibe einen Kommentar