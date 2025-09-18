In Gmun­den ist es am Mitt­woch­nach­mit­tag zu einem dra­ma­ti­schen Ein­satz nach einem Hun­de­biss gekom­men. Ein Mann wur­de beim Ver­such zwei Hun­de zu tren­nen von einem Hund gebis­sen. Danach kipp­te er plötz­lich reg­los um. Ob die Biss­ver­let­zung allein so schwer­wie­gend war, oder der Mann in der Auf­re­gung einen inter­nen Not­fall erlitt, war vor­erst noch nicht geklärt.

“Zu einem Hun­de­biss kam es am 17. Sep­tem­ber 2025 gegen 14:30 Uhr auf der Espla­na­de in Gmun­den. Eine 63-jäh­ri­ge Deut­sche saß mit dem Hund einer Freun­din auf einer Park­bank und hat­te die­sen mit einer Lei­ne an der Bank befes­tigt. Als ein 79-jäh­ri­ger Bel­gi­er dahin­ter mit sei­nem Hund vor­bei­ging, atta­ckier­te der Hund der Frau jenen des Man­nes. Bei­de Urlau­ber ver­such­ten die bei­den Hun­de zu trennen.

Nach Hun­de­biss bewusst­los — erfolg­reich reanimiert

Wäh­rend die Frau an der Lei­ne ihres Hun­des zog, ver­such­te der 79-Jäh­ri­ge die Hun­de mit den Hän­den zu tren­nen. Dabei wur­de er vom Hund der 63-Jäh­ri­gen in Hand und Arm gebis­sen. Eine Zeu­gin rief wegen der star­ken Blu­tung die Ein­satz­kräf­te. Wäh­rend der Befra­gung der 63-Jäh­ri­gen und der Zeu­gin kipp­te der 79-Jäh­ri­ge plötz­lich um, lief blau an und ver­lor das Bewusst­sein. Er muss­te durch Ret­tung und Not­arzt unter Ein­satz eines Defi­bril­la­tors wie­der­be­lebt wer­den. Nach der Sta­bi­li­sie­rung wur­de er ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den ein­ge­lie­fert.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung