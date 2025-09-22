Ein LKW hat am Mon­tag­mit­tag in Bad Goi­sern in einer Kur­ve einen Groß­teil sei­ner Ladung ver­lo­ren – hun­der­te Glas­fla­schen zer­schell­ten auf der Straße.

Am 22. Sep­tem­ber 2025 ver­lor ein LKW in der Ort­schaft Gschwandt beim Durch­fah­ren einer Kur­ve zahl­rei­che Geträn­ke­kis­ten. Die Kis­ten stürz­ten auf die Fahr­bahn, die Glas­fla­schen zer­bra­chen und ver­teil­ten sich großflächig.

FF Bad Goisern

Feuerwehr im Scherbeneinsatz

Die FF Bad Goi­sern wur­de gegen Mit­tag alar­miert. Vor Ort bot sich den Ein­satz­kräf­ten ein regel­rech­tes Scherbenmeer.

In müh­sa­mer Hand­ar­beit unter­stütz­ten die Feu­er­wehr­leu­te den LKW-Fah­rer beim Auf­sam­meln der Fla­schen­res­te und rei­nig­ten mit Besen, Schau­feln und auch hän­disch die Fahr­bahn sowie die angren­zen­de Böschung.

Nach inten­si­ver Rei­ni­gung konn­te die Stra­ße wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den. Ver­letzt wur­de bei dem Vor­fall nie­mand, berich­ten die Einsatzkräfte.