Ein LKW hat am Montagmittag in Bad Goisern in einer Kurve einen Großteil seiner Ladung verloren – hunderte Glasflaschen zerschellten auf der Straße.
Am 22. September 2025 verlor ein LKW in der Ortschaft Gschwandt beim Durchfahren einer Kurve zahlreiche Getränkekisten. Die Kisten stürzten auf die Fahrbahn, die Glasflaschen zerbrachen und verteilten sich großflächig.
Feuerwehr im Scherbeneinsatz
Die FF Bad Goisern wurde gegen Mittag alarmiert. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein regelrechtes Scherbenmeer.
In mühsamer Handarbeit unterstützten die Feuerwehrleute den LKW-Fahrer beim Aufsammeln der Flaschenreste und reinigten mit Besen, Schaufeln und auch händisch die Fahrbahn sowie die angrenzende Böschung.
Nach intensiver Reinigung konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, berichten die Einsatzkräfte.