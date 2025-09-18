59 Übertretungen stellte die Polizei Mittwochmittag im Zuge einer Schwerpunktkontrolle bei einem Kleintransporter samt Anhänger fest.
“Die Polizei hielt am 17. September 2025 gegen 12:50 Uhr einen rumänischen Kleintransporter samt Anhänger an. Beim Auswerten des Fahrtenschreibers konnten 53 Anzeigen nach der Lenk- und Ruhezeitenverordnung und mehrere technische Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Der Rumäne musste für die insgesamt 59 Übertretungen eine Sicherheitsleistung von 9.000 Euro hinterlegen.
Außerdem wurden bei den Kontrollen zwei Kennzeichen von Mopeds aufgrund zu hoher Geschwindigkeit abgenommen und einem Lenker mit 1,04 Promille der Führerschein vorläufig abgenommen. Insgesamt wurden 71 Sicherheitsleistungen in der Höhe von über 10.000 Euro eingehoben, neun Organmandate ausgestellt und 90 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck erstattet.” Polizei Oberösterreich, Presseaussendung
