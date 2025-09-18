59 Über­tre­tun­gen stell­te die Poli­zei Mitt­woch­mit­tag im Zuge einer Schwer­punkt­kon­trol­le bei einem Klein­trans­por­ter samt Anhän­ger fest.

“Die Poli­zei hielt am 17. Sep­tem­ber 2025 gegen 12:50 Uhr einen rumä­ni­schen Klein­trans­por­ter samt Anhän­ger an. Beim Aus­wer­ten des Fahr­ten­schrei­bers konn­ten 53 Anzei­gen nach der Lenk- und Ruhe­zei­ten­ver­ord­nung und meh­re­re tech­ni­sche Män­gel am Fahr­zeug fest­ge­stellt wer­den. Der Rumä­ne muss­te für die ins­ge­samt 59 Über­tre­tun­gen eine Sicher­heits­leis­tung von 9.000 Euro hinterlegen.

Außer­dem wur­den bei den Kon­trol­len zwei Kenn­zei­chen von Mopeds auf­grund zu hoher Geschwin­dig­keit abge­nom­men und einem Len­ker mit 1,04 Pro­mil­le der Füh­rer­schein vor­läu­fig abge­nom­men. Ins­ge­samt wur­den 71 Sicher­heits­leis­tun­gen in der Höhe von über 10.000 Euro ein­ge­ho­ben, neun Organ­man­da­te aus­ge­stellt und 90 Anzei­gen an die Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck erstat­tet.” Poli­zei Ober­ös­ter­reich, Presseaussendung