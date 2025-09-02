In Gmunden standen Bergrettung und Polizei am Sonntagabend bei einer Rettungsaktion am Traunstein im Einsatz. Zwei Männer, die nur mit Straßenschuhen ausgerüstet waren, mussten vom Bereich des Hernlersteigs gerettet werden.
“Wieder kurz vor der Dunkelheit konnten wir am Sonntag einen Einsatz am Traunstein abschließen. Zwei 27-jährige Männer aus dem Zentralraum kamen beim Abstieg über den Hernlersteig, mit Straßenschuhen ausgerüstet, vom Weg ab und gerieten in steiles, absturzgefährdetes Gelände. Auf einer Seehöhe von etwa 1.400 Metern kamen sie schließlich weder vor noch zurück und setzten einen Notruf ab. Mittels Tau des Polizeihubschraubers aus Linz konnten die beiden kurz vor völliger Dunkelheit unverletzte gerettet und ins Tal geflogen werden.” Bergrettung Gmunden, via Facebook
