In Gmun­den stan­den Berg­ret­tung und Poli­zei am Sonn­tag­abend bei einer Ret­tungs­ak­ti­on am Traun­stein im Ein­satz. Zwei Män­ner, die nur mit Stra­ßen­schu­hen aus­ge­rüs­tet waren, muss­ten vom Bereich des Hern­ler­steigs geret­tet werden.

“Wie­der kurz vor der Dun­kel­heit konn­ten wir am Sonn­tag einen Ein­satz am Traun­stein abschlie­ßen. Zwei 27-jäh­ri­ge Män­ner aus dem Zen­tral­raum kamen beim Abstieg über den Hern­ler­steig, mit Stra­ßen­schu­hen aus­ge­rüs­tet, vom Weg ab und gerie­ten in stei­les, absturz­ge­fähr­de­tes Gelän­de. Auf einer See­hö­he von etwa 1.400 Metern kamen sie schließ­lich weder vor noch zurück und setz­ten einen Not­ruf ab. Mit­tels Tau des Poli­zei­hub­schrau­bers aus Linz konn­ten die bei­den kurz vor völ­li­ger Dun­kel­heit unver­letz­te geret­tet und ins Tal geflo­gen wer­den.” Berg­ret­tung Gmun­den, via Facebook