Bei Mäharbeiten in alpinem Gelände ist am Dienstagvormittag ein Landwirt aus dem Bezirk Gmunden schwer verunglückt. Sein Traktor rutschte auf einer steilen Wiese ab.
Am 9. September 2025 gegen 11:00 Uhr führte der 34-Jährige im Gemeindegebiet Gmunden Mäharbeiten mit einem Traktor samt Frontmähwerk durch. Auf einer steilen Wiese geriet das Fahrzeug ins Rutschen.
Sprung aus dem Fahrzeug, Fahrzeug schlitterte führerlos weiter
Der Landwirt verlor die Kontrolle über den Traktor und sprang ab, da er befürchtete, dass sich das Fahrzeug überschlagen könnte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Traktor setzte seine Fahrt führerlos rund 150 Meter fort und kam schließlich am Waldrand zum Stillstand.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber per Tau ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.
