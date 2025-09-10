Bei Mäh­ar­bei­ten in alpi­nem Gelän­de ist am Diens­tag­vor­mit­tag ein Land­wirt aus dem Bezirk Gmun­den schwer ver­un­glückt. Sein Trak­tor rutsch­te auf einer stei­len Wie­se ab.

Am 9. Sep­tem­ber 2025 gegen 11:00 Uhr führ­te der 34-Jäh­ri­ge im Gemein­de­ge­biet Gmun­den Mäh­ar­bei­ten mit einem Trak­tor samt Front­mäh­werk durch. Auf einer stei­len Wie­se geriet das Fahr­zeug ins Rutschen.

Sprung aus dem Fahrzeug, Fahrzeug schlitterte führerlos weiter

Der Land­wirt ver­lor die Kon­trol­le über den Trak­tor und sprang ab, da er befürch­te­te, dass sich das Fahr­zeug über­schla­gen könn­te. Dabei zog er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zu. Der Trak­tor setz­te sei­ne Fahrt füh­rer­los rund 150 Meter fort und kam schließ­lich am Wald­rand zum Stillstand.

Nach der Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt wur­de der Ver­letz­te mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber per Tau ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck geflogen.

Quel­le: LPD OÖ