Das UBSV Tennis Sommer Turnier, das als Ersatz für das abgesagte Lindwurm Tennisturnier in Kärnten durchgeführt wurde, fand über drei spannende Tage in Rüstorf statt. Die Veranstaltung umfasste Einzel- und Doppelbewerbe, die sowohl in A- als auch in B‑Klassen ausgetragen wurden.
Das UBSV Tennis Sommer Turnier war ein voller Erfolg, sowohl in Bezug auf die Organisation als auch auf die sportlichen Leistungen. Besonders hervorzuheben ist der beeindruckende Sieg von Erwin Leibetseder, der trotz seiner Verletzung eine herausragende Leistung zeigte. Die Ergebnisse der verschiedenen Bewerbe spiegeln die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmer wider und zeigen, dass der Tennissport in der Region lebendig und dynamisch ist.
Mit 22 Teilnehmern im Einzel-A-Bewerb und spannenden Matches in den Doppelbewerben hat das Turnier das Tennisinteresse in der Region weiter gefördert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spieler in zukünftigen Wettbewerben schlagen werden.
Erfolge von Erwin Leibetseder
Eine der herausragenden Leistungen des Turniers war die von Erwin Leibetseder. Trotz einer gebrochenen Nase, die er sich am Freitag zugezogen hatte, zeigte er eine bemerkenswerte Entschlossenheit und kämpfte sich bis ins Finale.
Turnierverlauf
- Viertelfinale: Erwin Leibetseder trat gegen Matthias Holl an, wobei dieses Duell als das Finale angesehen wurde, aber die Umstände ergaben dieses Viertelfinale.
- Finale: Das Finale fand schließlich zwischen Erwin Leibetseder und Andreas Reiter statt, beide Spieler des UBSV Attnang/Vöcklabruck. Leibetseder gewann das Match souverän mit 6:2 und 6:0.
Ergebnisse der Einzelbewerbe
Einzel-A-Bewerb
- Erwin Leibetseder (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Ebensee, OÖ)
- Andreas Reiter (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Bach bei Schwanenstadt, OÖ)
- Gerhard Jagsch (ASKÖ SV Franckviertel Linz, Freistadt, OÖ)
- Julian Fuchs (TBSV Tirol, Nattern, Tirol)
Insgesamt nahmen 22 Spieler am Einzel-A-Bewerb teil.
Einzel-B-Bewerb
- Christian Kröhn (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Steyr, OÖ)
- Manfred Eisenknapp (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Desselbrunn, OÖ)
- Friedhelm Ilse (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Steyr, OÖ)
- Werner Motz (UBSV Attnang/Vöcklabruck, Seewalchen a.A., OÖ)
Ergebnisse der Doppelbewerbe
Doppel-A-Bewerb
- Matthias Holl / Gerhard Jagsch (Salzburg/Oberösterreich)
- Wolfgang Bliem / Julian Fuchs (Tirol)
- Manfred Eisenknapp / Werner Motz (Oberösterreich/UBSV)
- Manfred Presser / Stefan Schranz (Steiermark)
Doppel-B-Bewerb
- August Nistl / Alois Gasser (Steiermark)
- Josef Reinwald / Erich Goriupp (Tirol)
- Ernst Ebner / Friedhelm Ilse (Oberösterreich/UBSV)Formularbeginn
