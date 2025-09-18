Das UBSV Ten­nis Som­mer Tur­nier, das als Ersatz für das abge­sag­te Lind­wurm Ten­nis­tur­nier in Kärn­ten durch­ge­führt wur­de, fand über drei span­nen­de Tage in Rüs­torf statt. Die Ver­an­stal­tung umfass­te Ein­zel- und Dop­pel­be­wer­be, die sowohl in A- als auch in B‑Klassen aus­ge­tra­gen wurden.

Das UBSV Ten­nis Som­mer Tur­nier war ein vol­ler Erfolg, sowohl in Bezug auf die Orga­ni­sa­ti­on als auch auf die sport­li­chen Leis­tun­gen. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist der beein­dru­cken­de Sieg von Erwin Lei­bets­eder, der trotz sei­ner Ver­let­zung eine her­aus­ra­gen­de Leis­tung zeig­te. Die Ergeb­nis­se der ver­schie­de­nen Bewer­be spie­geln die hohe Wett­be­werbs­fä­hig­keit der Teil­neh­mer wider und zei­gen, dass der Ten­nis­sport in der Regi­on leben­dig und dyna­misch ist.

Mit 22 Teil­neh­mern im Ein­zel-A-Bewerb und span­nen­den Matches in den Dop­pel­be­wer­ben hat das Tur­nier das Ten­nis­in­ter­es­se in der Regi­on wei­ter geför­dert. Es bleibt abzu­war­ten, wie sich die Spie­ler in zukünf­ti­gen Wett­be­wer­ben schla­gen werden.

Erfol­ge von Erwin Leibetseder

Eine der her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen des Tur­niers war die von Erwin Lei­bets­eder. Trotz einer gebro­che­nen Nase, die er sich am Frei­tag zuge­zo­gen hat­te, zeig­te er eine bemer­kens­wer­te Ent­schlos­sen­heit und kämpf­te sich bis ins Finale.

Tur­nier­ver­lauf

: Erwin Lei­bets­eder trat gegen Mat­thi­as Holl an, wobei die­ses Duell als das Fina­le ange­se­hen wur­de, aber die Umstän­de erga­ben die­ses Viertelfinale. Fina­le: Das Fina­le fand schließ­lich zwi­schen Erwin Lei­bets­eder und Andre­as Rei­ter statt, bei­de Spie­ler des UBSV Attnang/Vöcklabruck. Lei­bets­eder gewann das Match sou­ve­rän mit 6:2 und 6:0.

Ergeb­nis­se der Einzelbewerbe

Ein­zel-A-Bewerb

Erwin Lei­bets­eder ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, Eben­see, OÖ ) Andre­as Rei­ter ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, Bach bei Schwa­nen­stadt, OÖ ) Ger­hard Jagsch ( ASKÖ SV Franck­vier­tel Linz, Frei­stadt, OÖ ) Juli­an Fuchs ( TBSV Tirol, Nat­tern, Tirol)

Ins­ge­samt nah­men 22 Spie­ler am Ein­zel-A-Bewerb teil.

Ein­zel-B-Bewerb

Chris­ti­an Kröhn ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, Steyr, OÖ ) Man­fred Eisen­knapp ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, Des­sel­brunn, OÖ ) Fried­helm Ilse ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, Steyr, OÖ ) Wer­ner Motz ( UBSV Attnang/Vöcklabruck, See­wal­chen a.A., OÖ )

Ergeb­nis­se der Doppelbewerbe

Dop­pel-A-Bewerb

Mat­thi­as Holl / Ger­hard Jagsch (Salzburg/Oberösterreich) Wolf­gang Bli­em / Juli­an Fuchs (Tirol) Man­fred Eisen­knapp / Wer­ner Motz (Oberösterreich/ UBSV ) Man­fred Pres­ser / Ste­fan Schranz (Stei­er­mark)

Dop­pel-B-Bewerb