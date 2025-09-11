Pfahl­bau­ver­ein fer­tigt zwei prä­his­to­ri­sche Ein­bäu­me – Baum­rie­sen aus den Wäl­dern der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te – Roh­lin­ge wer­den im See „gewäs­sert“ und 2026 fertiggestellt

Am Atter­see flie­gen wie­der die Spä­ne: Wo vor rund 8.000 Jah­ren schon die Pfahl­bau­er mit Ein­bäu­men über den See fuh­ren, ent­ste­hen nun zwei neue Boo­te nach stein­zeit­li­chem Vor­bild. Der Ver­ein „Pfahl­bau am Atter­see“ führt die uralte Tra­di­ti­on mit Unter­stüt­zung der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te (ÖBf) und des Natur­his­to­ri­schen Muse­ums (NHM) fort: Die höl­zer­nen Uni­ka­te ent­ste­hen aus zwei über 130 Jah­re alten Weiß­tan­nen, die die Bun­des­fors­te im Forst­re­vier Loi­bichl am Atter­see geern­tet haben. „Seit jeher zählt der Wald zu den wich­tigs­ten Lebens­grund­la­gen des Men­schen – Holz war schon in der Stein­zeit als Bau- und Brenn­stoff unver­zicht­bar und ist es bis heu­te geblie­ben. Mit dem Ein­baum-Pro­jekt wird hier am Atter­see ein Stück Geschich­te leben­dig gemacht“, so Andre­as Gru­ber, Vor­stand für Forst­wirt­schaft und Natur­schutz der Bun­des­fors­te, die nicht nur die umlie­gen­den Wäl­der, son­dern auch den Atter­see nach­hal­tig bewirt­schaf­ten. Wäh­rend ein Ein­baum vom Pfahl­bau­ver­ein mit moder­nen Werk­zeu­gen her­ge­stellt wird, fer­tigt ein Team um den Expe­ri­men­tal­ar­chäo­lo­gen Wolf­gang Lobis­ser den zwei­ten Ein­baum über­wie­gend mit nach­ge­bau­ten prä­his­to­ri­schen Werk­zeu­gen. So las­sen die Wissenschaftler*innen ein jahr­tau­sen­de­al­tes Hand­werk wie­der auf­le­ben. 2011 bereits erklär­te die UNESCO meh­re­re beson­ders gut erhal­te­ne Pfahl­bau-Sied­lun­gen am Atter­see zum Weltkulturerbe.

Aus Baum­rie­sen wer­den Einbäume

Für die­ses außer­ge­wöhn­li­che Pro­jekt kom­men zwei beson­ders mäch­ti­ge Baum­rie­sen mit einer Höhe von über 40 Metern und einem Umfang von bis zu 3,5 Metern zum Ein­satz. Um die pas­sen­den Exem­pla­re zu fin­den, haben sich die Mit­ar­bei­ter der Bun­des­fors­te inten­siv auf die Suche nach geeig­ne­ten Bäu­men bege­ben und wur­den in den Gemein­de­ge­bie­ten von Inner­schwand sowie Unter­ach fün­dig. „Die Weiß­tan­ne ist eine für die Regi­on typi­sche Baum­art mit lan­ger Tra­di­ti­on. Sie ist sta­bil, gut zu bear­bei­ten und damit ide­al für die Ein­baum-Her­stel­lung geeig­net. Damit wird sicht­bar, wel­che viel­fäl­ti­ge Rol­le unse­re Wäl­der in der Regi­on spie­len“, so Lau­renz Aschau­er, Lei­ter des ÖBf-Forst­be­triebs Traun-Innviertel.

Stein­zeit-Werk­zeu­ge tref­fen Motorsäge

Die Arbeit an den bei­den Stäm­men dau­ert ins­ge­samt etwa zwei Wochen. Dafür tref­fen an der See­walch­ner See­pro­me­na­de For­schung, Pra­xis und Geschich­te auf­ein­an­der: Einer der bei­den Stäm­me wird zum über­wie­gen­den Teil mit rekon­stru­ier­ten Stein­zeit-Werk­zeu­gen aus Holz, Stein, Eisen oder Bron­ze bear­bei­tet, beim ande­ren set­zen die Hand­wer­ker des Ver­eins Pfahl­bau am Atter­see und die See­walch­ner Bau­ern­schaft hin­ge­gen ver­stärkt auf die Motor­sä­ge. „Ins­ge­samt rund 600 Stun­den Hand­ar­beit ste­cken in einem Ein­baum – vom Abfla­chen des Rump­fes bis zum Aus­höh­len des Stam­mes. Uns geht es dar­um, die­sen ursprüng­li­chen Cha­rak­ter wie­der leben­dig zu machen und für alle sicht­bar und nach­voll­zieh­bar zu machen“, erläu­tert Gerald Egger vom Pfahl­bau­ver­ein Attersee.

Vom See zurück aufs Land

Nach der Erst­be­ar­bei­tung wer­den die Ein­baum-Roh­lin­ge, die soge­nann­ten „Prü­gel“, für meh­re­re Mona­te im Atter­see ver­senkt. Durch die Was­se­rung kommt das Holz zur Ruhe und wird wider­stands­fä­hi­ger gegen Son­ne, Wind und Regen. Im Som­mer 2026 sol­len die Ein­bäu­me schließ­lich ihren fina­len Schliff erhal­ten. Ihren nächs­ten gro­ßen Auf­tritt wer­den sie im Rah­men einer Ein­baum-Regat­ta haben, die wie schon 2016 zahl­rei­che Besucher*innen an den Atter­see locken soll.

UNESCO-Welt­erbe Pfahl­bau­ten am Attersee

Pfahl­bau­ten aus Holz, auch bekannt als See­ufer­sied­lun­gen, waren in der Jung­stein­zeit eine typi­sche Sied­lungs­form im Alpen­raum. Am Atter­see konn­ten bis­lang die Über­res­te von mehr als 30 Pfahl­bau­dör­fern nach­ge­wie­sen wer­den. Unter Was­ser und durch Sedi­men­te geschützt, blie­ben Höl­zer, Werk­zeu­ge und All­tags­ge­gen­stän­de über Jahr­tau­sen­de erstaun­lich gut erhal­ten. Die ältes­te bekann­te Datie­rung fin­det sich in See­wal­chen im Bereich des Sprung­turms und lau­tet auf das Jahr 3.990 v.Chr. 1870 konn­te der ers­te Pfahl­bau in Ober­ös­ter­reich eben­falls in See­wal­chen am Atter­see, unmit­tel­bar am Aus­tritt der Ager, nach­ge­wie­sen wer­den. 2011 wur­den die Fund­stel­len am Atter­see gemein­sam mit wei­te­ren in sechs Län­dern zum UNESCO-Welt­kul­tur­er­be erklärt. Der Ver­ein „Pfahl­bau am Atter­see“ ver­mit­telt die­ses Erbe leben­dig und knüpft mit den Ein­bäu­men an die stein­zeit­li­che Tra­di­ti­on an. So wird sicht­bar, wie eng Leben, Wald und Was­ser schon damals ver­bun­den waren.