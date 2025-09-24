Krank­stän­de, vor allem Lang­zeit­kran­ken­stän­de und Fehl­zei­ten von Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ver­ur­sa­chen unfrei­wil­li­ge Mehr­kos­ten im Betrieb. Eine sta­bi­le Beleg­schaft und eine gerin­ge Per­so­nal­fluk­tua­ti­on sind für alle Betei­lig­ten wün­schens­wert. So kön­nen finan­zi­el­le Res­sour­cen für Ent­gelt­fort­zah­lun­gen, Umor­ga­ni­sa­ti­on, Recrui­ting und Ein­schu­lun­gen gespart werden.

„Es gilt zum einen, gesund­heit­li­che Belas­tun­gen vor­zu­beu­gen und zum ande­ren – im Hin­blick auf den Fach­kräf­te­man­gel – die eige­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter zu hal­ten, trotz even­tu­el­ler gesund­heit­li­cher Her­aus­for­de­run­gen. Betrie­be, die sich früh­zei­tig mit der Gesund­heit ihrer Mitarbeiter:innen aus­ein­an­der­set­zen, inves­tie­ren in ihre Zukunft “, betont Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmunden.

„Die fit2­work-Betriebs­be­ra­tung bie­tet hier pra­xis­na­he Lösun­gen und kon­kre­te Unter­stüt­zung. Stu­di­en zei­gen, dass ein sys­te­ma­ti­sches Gesund­heits­ma­nage­ment Fehl­zei­ten redu­ziert, die Fluk­tua­ti­on ver­rin­gert und das Enga­ge­ment stei­gert.“, ergänzt Sig­rid Schus­ter, Lei­te­rin der WKO Gmun­den. Maß­nah­men kön­nen neben der Wie­der­ein­glie­de­rungs­teil­zeit, geför­der­te Arbeits­platz­ad­ap­tie­run­gen, betrieb­li­che Umstruk­tu­rie­run­gen, Umschu­lun­gen oder beruf­li­che Reha­bi­li­ta­ti­on sein.

Bei­spiels­wei­se dient die Wie­der­ein­glie­de­rungs­teil­zeit dazu, Mitarbeiter:innen nach lan­gem Kran­ken­stand (mind. 6 Wochen) belas­tungs­an­ge­passt ins Arbeits­le­ben zurück­zu­füh­ren. Der Vor­teil ist, dass die Betrof­fe­nen in der Regel frü­her aus dem Lang­zeit­kran­ken­stand zurück­kom­men und das Risi­ko einer neu­er­li­chen Arbeits­un­fä­hig­keit beträcht­lich redu­ziert wird. Das Herz­stück einer fit2­work-Betriebs­be­ra­tung ist der Auf- oder Aus­bau des Betrieb­li­chen Ein­glie­de­rungs­ma­nage­ments. Dabei liegt der Fokus auf der betrieb­li­chen Ein­glie­de­rung oder Wie­der­ein­glie­de­rung von allen Mitarbeiter:innen mit gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen und oder Behinderungen.

Infor­mie­ren Sie sich über die kos­ten­freie Bera­tung zur Wie­der­ein­glie­de­rungs­teil­zeit und zum Betrieb­li­chem Ein­glie­de­rungs­ma­nage­ment unter: info@fit2work.at bzw. ver­ein­ba­ren Sie einen Bera­tungs­ter­min unter 0800 500 118.