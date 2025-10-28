Vor wenigen Wochen wurde das 100-jährige Jubiläum des Kraftwerksparks Timelkam gefeiert. Mehr als 500 Besucher:innen aus den umliegenden Gemeinden waren beim Festakt und beim Rahmenprogramm dabei. Die Energie AG hat die gesamten Kosten für die Veranstaltung getragen, die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken – insgesamt 5.000 Euro – wurden nun von der Energie AG an die Empfänger:innen übergeben.

Die Gesamtsumme geht zu gleichen Teilen an die Freiwillige Feuerwehr Timelkam und die Marktmusik Timelkam, die die Veranstaltung vor Ort unterstützt haben.

„100 Jahre Kraftwerkspark Timelkam stehen für Innovationsgeist, Weitblick und Versorgungssicherheit. Der Standort war und ist ein zentraler Baustein der Energiezukunft in Oberösterreich – damals wie heute. Ich freue mich, dass auch der Erlös aus diesem Festakt nachhaltig zur Unterstützung von Einsatzkräften und Vereinen in der Region eingesetzt wird“, sagt Energie AG-CEO Leonhard Schitter.

„Danke“ für Unterstützung

Die Spendenempfänger:innen haben die Energie AG bei der Veranstaltung 100 Jahre Kraftwerkspark Timelkam tatkräftig unterstützt, indem sie für Unterhaltung (Musikverein) und Sicherheit (Feuerwehr) gesorgt haben.

„Zwischen den Mitarbeiter:innen des Kraftwerkparks Timelkam und der Marktmusik Timelkam gibt es schon immer sehr gute Verbindungen. Es war uns eine Ehre die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum musikalisch umrahmen zu dürfen“, sagt Gerald Klement, Obmann der Marktmusik Timelkam.

„Die Zusammenarbeit mit der Energie AG ist seit jeher von gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Es war uns eine Selbstverständlichkeit, die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum mit unserem Ordnerdienst zu unterstützen und so zur Sicherheit der Gäste beizutragen. Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und sagen herzlich Danke!“ so Brandinspektor Christoph Gneiß.