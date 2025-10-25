Top ASKÖ OÖ-Vereine erhielten am 21. Oktober 2025 in Linz im Brucknerhaus diese Ehrung. Diese bekam die ASKÖ Bad Goisern schon zum zweiten Mal.

Um dieses Zertifikat zu bekommen, sind etliche Kriterien zu erfüllen: Erscheinungsbild, Qualifizierung administrativ, Qualifikation sportlich (Diplomausbildungen, Sportfachausbildungen, regelmäßige Fortbildungen etc.). Weiters sollen im Vereinsvorstand weibliche Funktionärinnen sein und auch solche (männlich und weiblich), die unter 30 Jahre alt sind. Ein Schwerpunkt muss natürlich auch regelmäßige Nachwuchsförderung sein.

All diese Voraussetzungen hat die ASKÖ Bad Goisern immer erfüllt. Das ist jedoch ein Verdienst aller Funktionäre, Trainer und Übungsleiter, denen allen daher ein herzliches Dankeschön!