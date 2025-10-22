Am Dienstag, 21. Oktober kamen knapp 50 JungunternehmerInnen zu einer exklusiven Veranstaltung der Jungen Wirtschaft Gmunden in der Brauerei Schloss Eggenberg zusammen. Unter dem Motto „Cheers to Business“ verband die Veranstaltung zwei Welten: exzellentes Bier und inspirierende Gespräche beim Netzwerken.

Bei einer Brauereiführung erhielten die Gäste Einblicke in die jahrhundertalte Tradition und die handwerkliche Braukunst der Brauerei Schloss Eggenberg, die weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist. Von klassischen Bieren bis zu innovativen Spezialitäten – die Brauerei steht für Qualität, Regionalität und Leidenschaft fürs Handwerk.

Beim anschließenden Talk mit Geschäftsführer Hubert Stöhr wurden aktuelle Veränderungen in der Branche, die Bedeutung von Privatbrauereien und neue Innovationsansätze diskutiert. Unter dem Leitmotiv „Bier von hier“ zeigte sich, wie wichtig lokale Produkte für die Region sind und wie Tradition und Innovation zusammenwirken.

„Für junge Unternehmerinnen und Unternehmer ist es entscheidend, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und die Stärken unserer Region zu kennen. Veranstaltungen wie diese verbinden Tradition mit Innovation – und genau das brauchen wir für eine erfolgreiche Zukunft.“ betont Thomas Schöfbänker (Bezirksvorsitzender JW Gmunden).

Die Mischung aus spannenden Einblicken in einen Traditionsbetrieb und anschließenden entspanntem Networking machte die Veranstaltung „Cheers to Business“ zu einem inspirierenden Erlebnis für alle Teilnehmer.