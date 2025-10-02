Mit­hil­fe bei der Gar­ten­ar­beit. Beglei­tung zum Milch­ho­len und in die Musik­schu­le. Ver­kauf beim Advent­markt. Eine Rei­he von Ehren­amt­li­chen enga­gie­ren sich mit ganz unter­schied­li­chen Tätig­kei­ten für die Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl beschäf­tigt sind. Dafür wur­de beim jähr­li­chen tra­di­tio­nel­len Ehren­amts­tag gedankt. Die ehren­amt­li­che Arbeit ist eine wich­ti­ge Unter­stüt­zung für die Lebens­hil­fe-Werk­stät­te. Wei­te­re frei­wil­li­ge Mitarbeiter:innen sind immer willkommen.

Die Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te beschäf­tigt sind, nutz­ten die Gele­gen­heit, um sich zwi­schen Mit­tag­essen und Kaf­fee­trin­ken bei allen Ehren­amt­li­chen zu bedan­ken. Die Bedeu­tung des Ehren­amts wur­de unter­stri­chen, ohne ehren­amt­li­che Mitarbeiter:innen wür­de es vie­le Ange­bo­te nicht geben. So enga­gie­ren sich beim Stand der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl beim Advent­markt in der Trink­hal­le in Bad Ischl einen Monat lang täg­lich unter der Woche ein:e sowie am Wochen­en­de zwei Freiwillige.

Ehren­amt­li­che Mitarbeiter:innen gesucht

Ein wei­te­res tol­les Ange­bot für die Beschäf­tig­ten ist das täg­li­che Milch­ho­len zu Fuß beim Bau­ern in Beglei­tung eines Ehren­amt­li­chen. „Dabei könn­ten wir noch eine Per­son sehr gut brau­chen“, lädt Werk­stät­ten­lei­te­rin Mag. (FH) Regi­na Nuß­bau­mer Inter­es­sier­te herz­lich ein, sich in der Werk­stät­te zu mel­den. Neben dem Milch­ho­len wür­de man sich etwa auch noch über Unter­stüt­zung für die Gar­ten­ar­beit im Früh­ling oder eine Beglei­tung für die Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung in die Musik­schu­le freu­en. „Es kön­nen sich aber auch Per­so­nen mel­den, die selbst mit Ideen zu uns kom­men, wir sind immer bereit, unser Ange­bot zu über­den­ken und auszuweiten.“

Als beson­de­res Zei­chen der Wert­schät­zung gab es beim Ehren­amts­tag für jede:n eine hand­ge­fer­tig­te Kera­mik­tas­se aus der haus­ei­ge­nen Kera­mik­ma­le­rei & Café „verweil.zeit“. Wer lang­fris­tig unter­stützt, kann im Lau­fe der Zeit ein kom­plet­tes Ser­vice sam­meln. Der Tag klang in ent­spann­ter Atmo­sphä­re im neu­en Bewe­gungs­gar­ten der Werk­stät­te aus. Kon­takt für Inter­es­sier­te an ehren­amt­li­cher Unter­stüt­zung in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Bad Ischl, Lei­te­rin Mag. (FH) Regi­na Nuß­bau­mer, Tel.: 06132 2581916 oder E‑Mail: ltg.ws-badischl@ooe.lebenshilfe.org.