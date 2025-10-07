Mon­tag­vor­mit­tag gegen 11 Uhr, wur­de die Feu­er­wehr Vöck­la­bruck vom Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do zu einem Fahr­zeug­brand auf einem Fir­men­ge­län­de in der Tele­fun­ken­stra­ße alar­miert. Beim Ein­tref­fen der ers­ten Ein­satz­kräf­te stand ein Hybrid-PKW im Heck­be­reich in Brand. Das Feu­er droh­te bereits, sich auf das gesam­te Fahr­zeug und die angren­zen­de Gebäu­de­fas­sa­de auszubreiten.

Unter schwe­rem Atem­schutz wur­de umge­hend ein Lösch­an­griff mit zwei HD-Roh­ren vor­ge­nom­men. Durch das rasche Ein­grei­fen konn­te eine Brand­aus­brei­tung auf die Fas­sa­de erfolg­reich ver­hin­dert werden.

Wäh­rend der Brand­be­kämp­fung began­nen jedoch Betriebs­mit­tel (Ben­zin) aus­zu­lau­fen und eben­falls zu bren­nen. In wei­te­rer Fol­ge wur­de der Lösch­an­griff auf Schaum umge­stellt, um den Flüs­sig­keits­brand wirk­sam zu bekämp­fen. Die Brand­be­kämp­fung gestal­te­te sich äußerst schwie­rig, da immer wie­der Rück­zün­dun­gen im Bereich der Bat­te­rie und des aus­ge­lau­fe­nen Ben­zins auftraten.

Nach inten­si­ver Schaum­an­wen­dung konn­te eine sta­bi­le Lösch­wir­kung erzielt und die Bat­te­rie gezielt gekühlt wer­den – auch wenn die­se wei­ter­hin Hit­ze ent­wi­ckel­te. Um ein Wie­der­ent­zün­den aus­zu­schlie­ßen, wur­de der beschä­dig­te PKW schließ­lich in unse­ren spe­zi­ell für E‑Fahrzeuge vor­ge­se­he­nen AB-Mul­de (Qua­ran­täne­con­tai­ner) ver­la­den und mit rund 15.000 Litern Was­ser geflu­tet. Der Con­tai­ner wur­de anschlie­ßend außer­halb des Fir­men­ge­län­des gesi­chert abgestellt.

Abschlie­ßend wur­de der betrof­fe­ne Bereich vom Schaum befreit, Brand­res­te ent­fernt und das angren­zen­de Fir­men­ge­bäu­de belüf­tet, da sich Brand­rauch in den Innen­räu­men aus­ge­brei­tet hat­te. Nach rund drei Stun­den konn­te der Ein­satz erfolg­reich been­det wer­den. Ver­letz­te gab es kei­ne. Brand­ur­sa­che ist der­zeit unklar und Gegen­stand wei­te­rer Ermittlungen.