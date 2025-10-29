Frau in der Wirtschaft Gmunden veranstaltete am 22. Oktober 2025 in Kooperation mit der Oberbank Gmunden eine exklusive Veranstaltung zum Thema Führung, Zukunft und wirtschaftliche Stabilität in dynamischen Zeiten. Unter dem Leitmotiv „Klarheit statt Blindflug – mit Weitblick entscheiden“ standen Impulsvorträge von namhaften Expertinnen und Experten im Fokus, die Orientierung und Handlungssicherheit vermitteln.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Ing.in Claudia Hindinger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Gmunden, und Fil. Prok. Dkfm. Thomas Harrer, Filialleiter der Oberbank Gmunden.

Mag.a Romana Thiem, Vorstandsdirektorin der Oberbank, hielt den ersten Impulsvortrag zum Thema „Das Veränderungstempo ist rasant – wie gelingt es uns, die Menschen mitzunehmen?“.

Anschließend informierte Dir. Erich Stadlberger, MBA, Leiter Private Banking & Asset Management der Oberbank, über aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Sein Vortrag „Turbulente Zeiten an den Kapitalmärkten – Portfolios für schwierige Rahmenbedingungen“ bietete praxisnahe Ansätze für fundierte Anlageentscheidungen.

Den Abschluss bildete ein inspirierender Vortrag von MMag.a Dr.in Melanie Wiener, MBA, Geschäftsführerin der F. WIENER GmbH, mit dem Titel „Zukunft ist kein Zufall: Wie Offenheit und Mut Unternehmen erfolgreich machen“. Sie zeigt auf, wie eine mutige Unternehmenskultur und strategische Weitsicht nachhaltigen Erfolg ermöglichen.

Im Anschluss luden die Veranstalter zum gemeinsamen Networking ein – eine ideale Gelegenheit für den Austausch, den Aufbau neuer Kontakte und die Vertiefung bestehender Beziehungen.