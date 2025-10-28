Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, fand im Gasthaus Hocheck die Generalversammlung und Saisonabschlussfeier des Union Reit- und Fahrvereins Traunsee statt. Gemeinsam mit den Ehrengästen der Gemeinde Altmünster, Bürgermeister Martin Pelzer und Gemeindevorstand Rainer Fischerleitner, blickten die Vereinsmitglieder auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Nach einem Tätigkeitsbericht des Obmanns Harald Hüttner präsentierte Fachwart Stefanie Auinger den sportlichen Jahresrückblick. Der Verein kann auch heuer wieder auf eine überaus erfolgreiche Saison in den verschiedenen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit zurückblicken, mit zwei Landesmeister-, drei Vizelandesmeister- sowie einen Vizebundesmeistertitel.

Nach dem Finanzbericht und der Entlastung des Vorstandes, leitete Gemeindevorstand Rainer Fischerleitner anschließend die Neuwahl des Vorstandes. Harald Hüttner wurde erneut einstimmig zum Obmann gewählt, Monika Auinger übernimmt für eine weitere Periode die Funktion der Obmann-Stellvertreterin.

Der Abend klang in gemütlicher Runde bei gutem Essen und anregenden Gesprächen aus.